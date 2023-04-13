清朝手工藝植物蓪草紙花讓人驚豔 每件逾萬元吸引民眾購買
嘉嘉市樹木園新建完工啟用的日式建築，上個月舉行「蓪草再現-蓪草紙花」特展，民眾看到蓪草學會老師以手工繁複工序，製作出一朵又一朵唯妙唯肖人造紙花，驚豔讚賞，每件盆景紙花訂價逾萬元高價，仍吸引民眾接洽購買，擺放住家裝飾。
主辦單位林業試驗所中埔研究中心助理研究員蔡景株說，蓪草做為手工藝材料，清朝、日治及民國期間曾有過繁榮產業發展，隨著塑膠與新紙材出現，蓪草從過去大面積栽植，到目前僅剩苗栗、新竹一帶以觀光為目的少量種植。
蓪草又名通脫木，為台灣原生常綠灌木，因莖幹裏的海綿狀髓心，可刨出雪白細滑薄片，作為食用中藥材、也可刨製成天然紙材，稱為蓪草紙，浸濕後延展性極佳，常做成手工藝製品、製花裝飾品。
蓪草在中國的應用，可追溯到秦朝時代宮廷，當時嬪妃就以蓪草紙花，做成精美髮簪，目前台灣蓪草學會仍繼續保存這項老祖宗的傳統技藝，以手工製作人造紙花，舉辦教學推廣傳承工藝，復興蓪草。
蔡景株表示，日治時期，原住民將通脫後的髓心賣給漢人加工，蓪草紙在台灣從清領時期跟著水彩畫出口，發展出美術蓪草紙，蓪草卡片等，受歐美各國喜愛，二戰結束，美國對人造花原料大量需求，許多台灣製蓪草紙、蓪草花及裝飾品銷往美國市場，1950年代大量價格低廉的塑膠製品興起，蓪草產業沒落。
蓪草紙花特展期到30日止，每天上午9點至11點30分，下午1點30分至4點，歡迎民眾參觀。中埔研究中心與台灣蓪草學會明天上午舉辦蓪草講習、紙花操作講習。
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