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桃園米干節逾1.5萬遊客居民憂塞爆 市府管制商家又擔心影響生意

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園2023龍岡米干節來了，滇緬泰異域文化的火把節特色吸客。圖／市府觀旅局提供
桃園2023龍岡米干節來了，滇緬泰異域文化的火把節特色吸客。圖／市府觀旅局提供

一年一度桃園2023龍岡米干節即將4月22日登場，相隔5年後重新回到魅力金三角商圈舉辦，選定忠貞新村文化園區及雲南文化公園內，居民擔心交通人潮擠爆，今天下午開會居民砲轟批評，市府觀旅局表示，米干節場地周邊交通管制一般車輛禁止進入，車輛集中停放龍岡大操場後搭接駁車至會場參與活動。

桃園市龍岡米干節滇緬異域文化特色，近年成為觀光探訪景點，過去5年在龍岡大操場舉辦，市府觀旅局今年重回雲南米干節發源地的魅力金三角商圈舉辦，市議員舒翠玲說，觀旅局及市府相關單位今天下午與居民開會，引起居民反彈指出忠貞新村文化園區街道小，住戶1000多輛車子，預期米干節活動交通塞爆引起民怨，店家迎遊客卻擔心管制嚴影響生意，「順了姑情嫂逆意」，她建議市府研擬擴大管制區及疏導行車路段方向、時間。

市府觀旅局表示，今年米干節第一周在本月22日、23日辦理水花慶典，第二周在4月29至5月1日辦理火把求吉活動，包括特色踩街、文化體驗、主題之夜及民族遊戲等，預估每日遊客至少1.5萬至2萬人次，尖峰時段人次可達3000人次，為避免塞車，該局請警方擴大交通管制，活動現場周邊擴大交通管制，規畫14處交通疏導點，研擬車輛行駛路段走向、時間，住戶憑證進出，降低塞車和民怨。

今年龍岡米干節以滇緬泰移民文化為特色，為促進在地商圈繁榮，從龍岡大操場移回忠貞新村文化園區與雲南文化公園地點辦理，將有400個傳統攤位與各式米干店超過50家參加，呈現滇緬泰多元豐富的飲食文化，今年將增設街道裝置藝術，為活動增添亮點，希望為店家帶來實質效益，營造遊客回流觀光印象。

平鎮區貿易里長宋子毅認為，龍岡米干節移回忠貞地區舉辦才是名符其實，他非常歡迎，雖然忠貞地區周邊停車場多，居民車多，車位顯然不夠，希望市府做好交通管制疏導，在龍岡大操場停車接駁車次一定要密集，避免遊客等車太久影響遊興。

桃園2023龍岡米干節來了，滇緬泰異域文化特色吸客。圖／市府觀旅局提供
桃園2023龍岡米干節來了，滇緬泰異域文化特色吸客。圖／市府觀旅局提供

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