新竹市光復路變電所位居交通要道 台電研議改室內

新竹市光復路與慈雲路口的變電所矗立多年，是新竹科學園區重要供電樞紐，但因占地廣大且位於交通要道，過去地方力促地下化，立委鄭正鈐今天再趁立院考察時向台電要求應改為地下化或室內化，提升安全性與市容。台電回應將朝向室內化規畫。

立法院教育與文化委員會今天針對科學園區供水供電及周邊交通問題，至新竹科學園區管理局進行考察及座談。鄭正鈐除了要求水利署針對新竹海淡廠興建必須拿出完整的研究與數據與民眾進行說明與溝通，在會中力促光復路變電所能地下化或室內化。

光復路與慈雲路交叉口變電所正式名稱為「新竹一次變電所」，肩負新竹科學園區供電樞紐。據悉，早期曾有屋內式變電所改建計畫，但因為屋內式成本約屋外式的5倍以上，也考量附近土地都更發展與架空線路地下化的工程不易，改建當時沒明確進展。

由於新竹一次變電所位於新竹科學園區大門前方，也鄰近國道1號交流道、光復路與慈雲路等交通要道，形同新竹地標，「看到變電所就知道新竹到了」，過去也有議員提出希望這處變電所能地下化，一方面讓市容環境更加美觀，同時穩定園區經濟動脈。

鄭正鈐今天也趁立院考察會議建議該變電所地下化或室內化，他說，光復路及慈雲路為新竹市重要交通要道，變電地下化或室內化，除可增加安全性亦可改善都市景觀。台電會後向鄭正鈐允諾配合，並表示「該變電所將朝向室內化規畫」。

針對園區衍生的交通問題，鄭正鈐有感疫情三期警戒期間，園區許多公司採取分流在家上班措施，整體車流減少近25%，今天也要求科管局要積極與園區廠商溝通，進行各廠商的意願調查，若能透過彈性上下班制，對於園區周邊交通壅塞，將有所助益。