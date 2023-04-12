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竹南假日之森沙岸嚴重淘空 陳吉仲：研擬妥善解決方案

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
假日之森去年8月間才完工補強的步道地基，又因海浪掏空大面積崩塌。記者吳傑沐／攝影
假日之森去年8月間才完工補強的步道地基，又因海浪掏空大面積崩塌。記者吳傑沐／攝影

苗栗縣政府在竹南鎮假日之森成立海洋青創基地，全力發展海上運動專區，針對假日之森現有設施不足及改善問題，立委陳超明今天邀請農委會主委陳吉仲及林務局官員前往會勘，將研擬解決當地沙岸嚴重淘空後縮問題，陳吉仲也當場應允解編部分海岸林地，以供建置相關休憩設施。

竹南鎮3森是苗栗縣境內唯一的海岸森林區，包括了親子之森、假日之森及長青之森等3大區塊，長度約有3公里，也是國內斯氏紫斑蝶的繁殖區域，目前被列為林務局新竹林管處所管轄防飛沙防風林區域，嚴格限制開發使用。

10多年前，許多衝浪玩家開始進駐假日之森，利用當地海域從事風箏衝浪等海上運動，經過這些玩家的努力，也爭取獲得苗栗縣政府將假日之森海域劃定為縣定海上運動專區，以及海洋青創基地，全力支持將假日之森打造成苗栗海線的海上運動專屬基地，並發展岸上林間為休憩場域，但由於林管法令限制，嚴格限縮假日之森現有休憩、餐飲等設施更新改善。

今天上午10點多，陳吉仲在立委陳超明引領下，先視察假日之森休憩設施，對業者只能利用破舊建築推展海上運動，以及提供民眾用餐等服務，他當場指示隨行的林務局主祕邱立文，配合縣府及鎮公所提報解編部分用地事宜。

另外，假日之森沙岸因海域沿岸流改變，持續掏空沙岸，造成假日之林的沙岸持續崩坍後縮，步道坍塌危機，陳吉仲在會勘結束後，將請有關單位研擬妥善解決方案，再行提案改善。

假日之森部分步道因地基掏空崩塌，一行人現場會勘後，縣府將暫時封閉進行補強作業。記者吳傑沐／攝影
假日之森部分步道因地基掏空崩塌，一行人現場會勘後，縣府將暫時封閉進行補強作業。記者吳傑沐／攝影
針對假日之森現有設施不足及改善問題，陳吉仲當場應允解編部分海岸林地，以供建置相關休憩設施。記者吳傑沐／攝影
針對假日之森現有設施不足及改善問題，陳吉仲當場應允解編部分海岸林地，以供建置相關休憩設施。記者吳傑沐／攝影

陳吉仲 苗栗縣

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