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黑心廠商偷倒強酸 桃環保局重罰、廢止營運

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
環保業者芫吉公司跨縣市長期傾倒有毒強酸廢液，桃園市環保局今天祭出重罰，廢止該公司廢棄物清理計畫書，不得再營運。圖／桃園市環保局提供
環保業者芫吉公司跨縣市長期傾倒有毒強酸廢液，桃園市環保局今天祭出重罰，廢止該公司廢棄物清理計畫書，不得再營運。圖／桃園市環保局提供

環保業者芫吉公司在台中清水、大里、桃園新屋及苗栗三灣等地，以一條龍的手法整合運輸公司、司機、地主，跨縣市長期傾倒有毒強酸廢液，台中地檢署偵結起訴，桃園市環保局今天也祭出重罰，廢止該公司廢棄物清理計畫書，不得再營運。

環保局表示，芫吉公司涉及跨縣市非法棄置有害事業廢棄物、嚴重汙染環境及申報文件虛偽不實犯行，市府年初協助台中地檢署偵查芫吉公司，並已偵結起訴，環保局依廢棄物清理法規定即日起廢止該公司廢棄物清理計畫書，廢止後該公司即不得營運。

環保局說，芫吉公司設廠於桃園觀音工業區，依經濟部再利用管理辦法收受廢酸洗液（R-2502）製成產品氯化鐵，通過環保局廢棄物清理計畫書併再利用檢核。

環保局表示，經調查芫吉公司的違規事實有2項，第1項為未依經濟部再利用管理辦法規定製成產品，非法棄置廢酸洗液汙染土壤，地點分別位於台中、苗栗及桃園新屋。第2項是偽造虛偽不實產品地磅單、每月出貨紀錄表、申報不實產品銷售流向，並以電腦公式計算每月原料使用量，將不實資料申報至環保署系統。

環保局強調，芫吉公司收受廢酸洗液（R-2502）未再利用，將有毒強酸廢液直接傾倒於土壤行為，汙染環境惡行重大，強力譴責、絕不寬貸，即日廢止營運文件。

環保業者芫吉公司跨縣市長期傾倒有毒強酸廢液，桃園市環保局今天祭出重罰，廢止該公司廢棄物清理計畫書，不得再營運。圖／桃園市環保局提供
環保業者芫吉公司跨縣市長期傾倒有毒強酸廢液，桃園市環保局今天祭出重罰，廢止該公司廢棄物清理計畫書，不得再營運。圖／桃園市環保局提供

廢棄物 桃園

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