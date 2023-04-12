新竹最新水情評估曝光 緊急海淡機組預計24日產水

立法院教育文化委員會今天到竹科管局考察園區與周邊公共設施完善情形，會中特別關注新竹水情，經濟部水利署報告目前水情評估仍須「加強防旱」，目前備援水井、跨區供水都陸續上場，緊急海淡機組正在組裝、測試，預計4月25日開始重啟產水。

經濟部水利署今天赴竹科管理局報告新竹地區水情現況與供水應變，北部地區主要水庫有效蓄水量約31%到69%，新竹坐擁的寶山與寶二水庫蓄水率有效蓄水量1502萬噸、蓄水率41%，比前年面臨大旱同期雖多了1154萬噸，但水情評估仍要加強防旱。

新竹水情燈號從3月22日從藍燈轉為「水情提醒」的綠燈，民生部分夜間減壓供水、工業自主減水5%；新竹公共用水每天57萬公噸，由寶山-寶二水庫、隆恩堰與桃園、苗栗調度供應，其中竹科用水每天約14.5萬公噸，由寶山及新竹淨水場調度供應。

水利署也說明，新竹科學園區環評核定用水量每天30.3萬噸、實際用水每天14.5萬噸，不到5成，尚有餘裕可滿足廠商擴廠需求；竹科管理局也說明持續園區用水總量管控，並輔導廠商節水去年節水量約32.9萬噸，寶山二期部分未來將自建再生水廠。

為了穩定新竹供水、加強防旱，備援水井每天增加供水3.2萬公噸、跨區支援調度每天20萬公噸，包含桃園支援新竹17萬公噸、苗栗支援新竹3萬公噸，新竹緊急海淡機組預計4月24日開始產水1天0.5萬噸、27日日產水0.7萬噸，30日目標日產水0.9萬噸。

經濟部水利署北水局規畫在竹市興建的永久海淡廠被水利署列為多元水源開發項目之一，該計畫去年11月提報行政院，近期將核定推動，目標核定後4年的日產水10萬噸。

立委鄭正鈐表示，新竹穩定供水相當重要，新竹海淡廠開發計畫受到漁民關切，漁港已掛起白布條表達反對訴求，他要求經濟部水利署加強跟地方溝通；並要求水利署重新評估興建寶三水庫，水利署今天回應正在評估當中，但時程需等到2031年之後。

經濟部水利署北水局指出，南寮緊急海淡機組正在組裝、整備，日前曾有漁民反映機組疑似夜間傳出噪音，經確定並非機組聲音，目前海淡機組基地夜間都沒人，也還未實際運轉產水，下周一將邀集市府到漁會再開說明會，永久海淡廠仍待行政院核定。