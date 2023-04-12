影／儲能場設置案未獲核可就完工 苗栗市長赴現場關切
繼日前頭份市儲能場設置工程引發疑慮後，苗栗市台肥廠旁也有業者未依法向縣府申請核可後就施工設置500萬瓦的儲能場，且工程已完工，但地方渾然不知 ，苗栗市長邱鎮軍及代表會、里長等人上午到現場關切，要求業者注重安全規範，且事前應先與地方溝通；縣府強調，本案除了將依法裁罰，要求業者補送修正資料，竣工驗收時也將會同工商、消防等單位查核，加強把關。
頭份、苗栗兩地的儲能場設置案相繼引發地方關切，縣長鍾東錦昨天在縣務會議指示工商發展處與台電協調，並研擬相關自治條例，未來有法源基礎為地方把關。
邱鎮軍上午與多名代表、里長到台肥苗栗廠旁的儲能場了解，這處儲能場已完工，一旁並緊鄰民宅。工程人員表示當地儲能裝置容量為5MW（百萬瓦），但尚未與台電併聯輸送電能，邱鎮軍認為設置儲能場是國家政策，他並不反對，但施工前未向縣府完成申請，也未與鄉鎮市溝通，市民詢問時讓市公所「一問三不知」，也造成地方疑慮，希望業者事前加強溝通，更要注重安全，設置地點應遠離住宅。
苗栗縣工商發展處表示，儲能業者完工申請併聯送電時，必須審查土地管理機關土地同意書，頭份市的儲能設備場未申請縣府同意就施工，縣府在地方人士陳情後會勘，除開罰並要求業者停工；苗栗市的儲能場業者雖提出申請，縣府要求補正計畫，但業者尚未補件，縣府勘察及空照就發現全案根本已完工，同樣依違反都市計畫法開罰；經與台電協調，未來業者申請併聯審查時必須通報列管，竣工驗收時將由縣府工商、消防等單位共同查核把關。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言