遭遇職災怎麼辦？ 竹市台大、馬偕、竹科員工診所助診治

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聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
因應勞工職業災害保險及保護法，新竹市今年度由勞動部認可的新竹市轄內職業災害傷病診治網絡醫院有3間，分別為新竹馬偕紀念醫院、臺大醫院新竹分院與新竹科學園區員工診所。圖／竹市府提供
因應勞工職業災害保險及保護法，新竹市今年度由勞動部認可的新竹市轄內職業災害傷病診治網絡醫院有3間，分別為新竹馬偕紀念醫院、臺大醫院新竹分院與新竹科學園區員工診所。圖／竹市府提供

新竹市政府因應勞工職業災害保險及保護法，今天宣布今年度由勞動部認可的新竹市轄內職業災害傷病診治網絡醫院有3間，分別為新竹馬偕紀念醫院、臺大醫院新竹分院與新竹科學園區員工診所，協助遭遇職業災害的勞工能有有朝一日回到職場

其中，臺大醫院新竹分院也兼具職業傷病診治專責醫院與認可職能復健專業機構，能提供申請補助所需復工評估、提供工作調整建議，保障職災勞工權益。

竹市府勞工處說明，過去許多勞工在發生職災後未及時就醫，或是過一段時間才出現因為職災產生的身心症狀。職醫科醫生的專業評估報告可協助前端申請職災勞保相關給付、休養期間請假，並依據醫生建議來調整工作內容回到職場。

林姓勞工去年上班途中車禍造成左腳骨折以及肋骨受傷後，因為休養時間較長，肌力退化無法施力，有一段時間連機車都牽不動。經醫師建議，開始進行工作能力強化訓練，訓練肌肉與細部操作能力，在完成為期4周訓練後，順利回到原本職場工作。

勞工處長黃錦源指出，「協助職業災害勞工重返職場補助」已經開始受理，補助內容包含雇主可以申請的「輔助設施補助」與「僱用職災勞工補助」，依失能等級每月補助平均月投保薪資到30%到70%，同一事故以12個月為限。

職災勞工則可以申請「職能復健津貼」，勞工可在專責醫院完成強化訓練後一次提出，以投保薪資第一等級60%的日額，依強化訓練日數發給，最多至180天。

市府勞工處指出，希望通過這些補助，能讓勞工朋友在進行職能復健以後，可以得到部分的經濟支持，也鼓勵雇主朋友提供更完善與適當的職場環境，共創勞雇雙贏的局面。職災重返職場補助相關申請書件可至新竹市勞工處網站下載。

新竹 職災 職場

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