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藍營議員質疑桃園景點7年沒人去 綠營回嗆8年已成長3倍

聯合報／ 記者陳右豪／桃園即時報導
藍營議員質疑過去7年桃園景點旅客人次6都敬陪末座，綠營議員回嗆8年來成長3倍，圖為永安海螺文化體驗園區。圖／本報資料照。
藍營議員質疑過去7年桃園景點旅客人次6都敬陪末座，綠營議員回嗆8年來成長3倍，圖為永安海螺文化體驗園區。圖／本報資料照。

針對藍營議員質疑桃園境內景點，國人旅遊縣市旅次比率從2016年的5.4%至2020年的6.3%，連續7年在6都中敬陪末座，前朝規劃的許多場館無法串聯、吸引不到遊客，還要編列營運費用。綠營議員回應，遊客人數在前年已達2300萬人次，8年成長3倍，疫情期間還呈現正成長。

議員魏筠表示，桃園的遊客人數在2021年已達2300萬人次，8年來成長幅度3倍，永安海螺文化園區去年3月開館至今，已超過100萬人次。在疫情期間，反而是全國少數縣市呈現正成長的城市。

魏筠指出，升格前桃園幾乎沒有景點，但前市府爭取前瞻建設預算，興建永安海螺文化園區、龍潭客家茶文化館、橫山書法美術館等、馬祖新村。永安、竹圍漁港改建更新，每到週末都成為市民、遊客常去的景點。

議員王珮毓說，編列營運費用的原因，主要是在營運推廣期間維持旅遊品質，未來是否收費應該在培養出固定人流後，再請市府研議各館舍合理收費方式，並逐年降低透過市府編列營運管理費用。

王珮毓說，前市府已經完成許多亮點建設，建議新市府可以以世界客家博覽會為核心，發展多條路線串聯。除了提供市民朋友更多去處，也吸印更多國人到訪桃園。

桃園 議員 疫情

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