世客博8月登場 張善政：會呈現客家「中原發跡」歷史

「2023世界客家博覽會」今年8月11日至10月15日在桃園登場，市府預估參觀人數可達300萬以上人次。市長張善政今天則在市政會議強調，世客博的關鍵字就是「世界」，因此策展內容不能只講台灣，包括客家族群早年從中原發跡後，再移到福建廣東發展的歷史，都會適度呈現。

桃園身為全台客家人最多的城市，今年與客委會共同舉辦世客博，活動以「Travel to Tomorrow」為主軸。展區範圍包含2大主展館、8大副展館及17個衛星展館。

張善政今早在市政會議上，宣布聘請4位海內外社團顧問，包括世界客屬總會理事長范成連、前立委呂學樟、前桃園縣政府客家局秘書丘尚英與褒忠亭義民中學財團第15屆董事長黃茂實，為世客博提供專業諮詢意見。

張善政表示，世客博的關鍵字之一就是「世界」，因此策展內容不能只講台灣，應客觀容納整個客家族群在全世界的發展，包括早年從福建、廣東往外擴散到南洋地區的客家鄉親，他們如何因應各地環境發展出不同特色的客家文化；還有客家族群從中原發跡後，再移到福建廣東發展的歷史等，都會適度呈現。

客家局長林昭賢表示，世客博主展區廊帶位於青埔，以機場捷運A17至A19站為核心，並串連老街溪水文流域，規畫客家主展區、人文地景區、企業響應區及多元文化區等4大區域。

另副展館及衛星展館分布於永安海螺文化體驗園區、新屋農博環境教育園區、崙坪文化地景園區、楊梅故事園區、埔心故事館、桃園光影文化館、桃園市土地公文化館、中平路故事館、中壢藝術館、壢景町、壢小故事森林、中壢光影電影館、1895乙未保台紀念公園、桃園北區客家會館、臺灣客家茶文化館、桃園市客家文化館、市立圖書館龍潭分館、鍾肇政文學生活園區、客家青創孵育基地、龍潭大池、原住民族文化會館、大溪木藝生態博物館等。

林昭賢表示，世客博自8月11日至10月15日為期66天，預估參觀人數可達300萬以上人次，參考台北花博經驗，預估其中10%、約30萬人次來自海外，整體活動預計帶動經濟消費20億元，期許透過客家文化讓世界看到台灣，也更認識桃園。