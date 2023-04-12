快訊

淡大前副校長留遺書「腦部病變智能已失」墜樓亡 醫：高知識份子對失智更敏感

日本旅遊淨土還剩哪裡？ 鄉民推爆2處：觀光客不多又漂亮

綠委批拍陳其邁馬屁 許銘春氣哭怒離場：我不幹可以吧

聽新聞
test
0:00 / 0:00

苗縣水鶴自辦市地重劃動土 地方盼成產業發展里程碑

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣水鶴自辦市地重劃工程上午動土開工。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣水鶴自辦市地重劃工程上午動土開工。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣水鶴自辦市地重劃工程上午開工，面積約7.3公頃的土地原被畫為貨物轉運中心，但40年來沒有開發，民間因此推動變更為產業專用區，市地重劃計畫書去年3月獲縣府核定。縣府表示，產業專用區鄰近中山高苗栗交流道、台72線快速道路，預計2025年完工，未來可提供零售業、餐飲業、觀光及旅遊等服務，地方期盼成為苗栗產業發展的重要里程碑。

縣府指出，水鶴自辦市地重劃區原規畫為貨物轉運中心，1977年公告實施，但當年交通基礎建設並不完善，無法建築利用，又因長期未開發，貨物轉運功能已由其他區位供給。

水鶴自辦市地重劃區由民間發起組成重劃會，在縣府監督協助下，透過公私協力引入民間力量，預計投入2億3000萬元，全案經都市計畫重新審視後，指定以市地重劃方式開發並變更為產業專用區，重劃完成後，縣府可取得約2.3公頃公共設施用地，包括鄰里公園兼滯洪池、道路、廣場兼停車場用地，也可提供產專區可建築用地約5.03公頃。

水鶴重劃會理事長賴耀星表示，早年因中山高速公路開發，當地被編定特定區，但後來沒有開闢道路，無法開發利用，縣長鍾東錦在任職議長期間就大力支持與鼓勵，縣府也指示必須依合法、對地主公平2項原則推動辦理。

水鶴自辦市地重劃工程土地範圍位於苗栗市、公館鄉，上午動土典禮，鍾東錦及地方人士共同上香祈福並動鏟。鍾東錦表示，苗栗、公館水鶴自辦市地重劃案交通位置極佳，鄰近國道1號苗栗交流道、台72線快速道路，是重要交通樞紐，變為產業專用區後，將造福公館、苗栗、銅鑼、頭屋、獅潭等地鄉親，更重要的是產專區在零售、餐飲、觀光及旅遊等服務業進駐後，將創造就業機會、留住人才，加速地方發展。

苗栗交流道產業專用區市地重劃工程示意圖。圖／苗栗縣政府提供
苗栗交流道產業專用區市地重劃工程示意圖。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣水鶴自辦市地重劃工程上午動土開工。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣水鶴自辦市地重劃工程上午動土開工。圖／苗栗縣政府提供

產業專用區 鍾東錦 重劃區

延伸閱讀

上任107天 鍾東錦首波異動6局處長 政壇人士不意外

自己政見自己推 鍾東錦有信心明年老人看診免掛號費

苗栗第4家觀光遊樂業 頭份尚順育樂世界正式揭牌

徐耀昌、鍾東錦同框選舉？ 菜園驅鳥旗幟穿越時空11年

相關新聞

抓漏！桃園這2區3187戶 4月17至18日停水7小時

台灣自來水公司第二區管理處最近發現桃園市大溪區僑愛小區自來水用戶的售水率不佳，懷疑管線漏水，該處今天上午表示，為降低漏水...

水利署缺經費 通霄火力發電廠電纜地下化工程恐卡關

立法院經濟委員會委員陳超明今天上午邀集經濟部、水利署到苗栗考察通霄火力發電廠二期更新改建，以及通霄至義和345kV高壓鐵...

桃園捷運3路線綜合規畫和大溪線可行研究 拚年底過關

桃園市政府捷運工程局表示，預計4月要再送交通部審查的綜合規畫報告的有3條路線，分別為棕線（龜山區接新北新莊、樹林）、捷運...

影／儲能場設置案未獲核可就完工 苗栗市長赴現場關切

繼日前頭份市儲能場設置工程引發疑慮後，苗栗市台肥廠旁也有業者未依法向縣府申請核可後就施工設置500萬瓦的儲能場，且工程已...

遭遇職災怎麼辦？ 竹市台大、馬偕、竹科員工診所助診治

新竹市政府因應勞工職業災害保險及保護法，今天宣布今年度由勞動部認可的新竹市轄內職業災害傷病診治網絡醫院有3間，分別為新竹...

藍營議員質疑桃園景點7年沒人去 綠營回嗆8年已成長3倍

針對藍營議員質疑桃園境內景點，國人旅遊縣市旅次比率從2016年的5.4%至2020年的6.3%，連續7年在6都中敬陪末座...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦