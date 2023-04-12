苗縣水鶴自辦市地重劃動土 地方盼成產業發展里程碑

苗栗縣水鶴自辦市地重劃工程上午開工，面積約7.3公頃的土地原被畫為貨物轉運中心，但40年來沒有開發，民間因此推動變更為產業專用區，市地重劃計畫書去年3月獲縣府核定。縣府表示，產業專用區鄰近中山高苗栗交流道、台72線快速道路，預計2025年完工，未來可提供零售業、餐飲業、觀光及旅遊等服務，地方期盼成為苗栗產業發展的重要里程碑。

縣府指出，水鶴自辦市地重劃區原規畫為貨物轉運中心，1977年公告實施，但當年交通基礎建設並不完善，無法建築利用，又因長期未開發，貨物轉運功能已由其他區位供給。

水鶴自辦市地重劃區由民間發起組成重劃會，在縣府監督協助下，透過公私協力引入民間力量，預計投入2億3000萬元，全案經都市計畫重新審視後，指定以市地重劃方式開發並變更為產業專用區，重劃完成後，縣府可取得約2.3公頃公共設施用地，包括鄰里公園兼滯洪池、道路、廣場兼停車場用地，也可提供產專區可建築用地約5.03公頃。

水鶴重劃會理事長賴耀星表示，早年因中山高速公路開發，當地被編定特定區，但後來沒有開闢道路，無法開發利用，縣長鍾東錦在任職議長期間就大力支持與鼓勵，縣府也指示必須依合法、對地主公平2項原則推動辦理。