水利署缺經費 通霄火力發電廠電纜地下化工程恐卡關

立法院經濟委員會委員陳超明今天上午邀集經濟部、水利署到苗栗考察通霄火力發電廠二期更新改建，以及通霄至義和345kV高壓鐵塔地下化辦理進度，其中通霄溪鐵路橋段的堤防與地下纜線共構工程，因水利署經費困難恐卡關，影響後續進度。

台電公司表示，通霄火力發電廠二期更新改建計畫，4、5號機組拆除重建，從2019年8月起，預計2033年12月底完成，投資總額1346.77億元，增設5部燃氣複循環發電機組，投產後年淨總發電量約16706百萬度，目前工程進度順利。

其中冷卻循環水系統海底取排水管路工程，去年8月已決標，但因漁民有意見，還在溝通協調中，導致該工程尚未如期動工。

另外，有關通霄至義和345kV高壓鐵塔地下化計畫，全長約1.5公里，地下電纜配合苗栗縣政府辦理南勢溪河川整治的水防道路工程，都市計畫變更及堤防用地取得均已進入行政程序。

但與會的水利署副署長王藝峰表示，今年水利署已無相關經費來支應，因此將通霄溪鐵路橋段的堤防與地下纜線共構工程，排定為預備工程，希望縣府能代墊工程款項，爭取轉正為今年計畫工程。