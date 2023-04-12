4月22日辦竹北玩樂會 集章活動搶先開跑

新竹縣政府攜手兒福聯盟，將於4月22日在竹北AI園區智慧公園舉辦「呼叫寶貝星球2023 兒童節玩樂會」。活動之一的「城市探索之旅」集章活動，已先行展開，只要完成指定任務，成功集滿印章，可換取兒童節禮物。

新竹縣長楊文科表示，感謝兒福聯盟與縣府一同努力打造孩子們的幸福城市。楊文科縣長說，竹縣是全臺第一年輕的縣市，總人口已達58萬3千多人，其中12歲以下嬰幼兒及兒童人口共7萬9千多人，占總人口13.59％，因此，縣府團隊積極打造「樂婚、願生、能養」的幸福城市。

社會處表示，「城市探險之旅」邀請竹縣18歲以下大朋友和小朋友憑活動手冊至友好商家蓋章，成功集5個印章即可領取兒童節禮物1份，集滿7個印章加碼送一堂免費課程，即日起至4月28日止可索取手冊。

「城市探索之旅」友好據點及商家有縣府社會處、新竹縣托育資源中心、新竹縣縣史館、縣府文化局圖書館、新竹縣政府文化局美術館、新竹縣竹北國民運動中心、遠東百貨竹北店、小猿麵包、麥味登、卡多摩嬰童館、迷客夏、金采大賣場等，詳細執行辦法、地點及營業時間，請掃描QR Code至官網查看。

活動手冊領取地點在「我好，你好！親子共好竹北空間」（新竹縣竹北市縣政二路550號2樓），時間為周一至周五 9:30-11:30、14:00-17:00；提醒縣民朋友，前往友好商家蓋章，可以先打電話或查詢營業時間，以免撲空。一人限領1份手冊及禮物，數量有限，送完為止。