苗栗龍鳳漁港改建計畫 新建魚貨直銷中心等共5.4億元

苗栗縣政府爭取龍鳳漁港魚貨直銷中心新建等工程等共5.4億元，立法院經濟委員會委員陳超明今天上午邀集農委會主委陳吉仲、漁業署長張致盛到港區考察並聽取簡報；陳吉仲表示，原則同意經費補助，但細節部分要請縣府與漁會再討論。

針對龍鳳漁港改建規畫，魚貨直銷中心新建及作業區環境改善、停車場新建、部分建物拆除與運棄工程，總經費5億4247萬元，其中第一期魚貨直銷中心新建工程4億690萬元最受矚目，包括餐廳區、熟食冷飲區、生鮮魚貨區；廁所、垃圾場、魚雜處理場；汙廢水處理設施等。

陳超明表示，該規畫案他向中央爭取7年，終於露曙光。他說，苗栗縣財政困難，但新任縣長鍾東錦也同意準備2億元自籌款來因應，配合離岸風電景觀及國3竹南新設兩處匝道的便利交通，未來龍鳳漁港將打造成新穎的觀光漁港。

另外，會中也針對通霄漁港增設整補場興建經費約3000萬元；苑港漁港及周邊整體發展規畫費300萬元、白沙屯漁港改善轉型優化計畫200萬元規畫費，陳吉仲也都允諾同意補助。