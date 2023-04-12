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桃園捷運3路線綜合規畫和大溪線可行研究 拚年底過關

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園捷運路網計畫，今年有3條路線拚交通部審查綜合規畫能過關，圖為捷運綠線跨高鐵的高架工程。圖／桃園市政府捷運工程局提供
桃園捷運路網計畫，今年有3條路線拚交通部審查綜合規畫能過關，圖為捷運綠線跨高鐵的高架工程。圖／桃園市政府捷運工程局提供

桃園市政府捷運工程局表示，預計4月要再送交通部審查的綜合規畫報告的有3條路線，分別為棕線（龜山區接新北新莊、樹林）、捷運綠線延伸到中壢，還有委託新北市政府代辦的三鶯線延伸到八德；另外就是捷運綠線延伸大溪可行性研究也要在四月送出四條路線希望能在今年底前都過關。

捷工局指出，捷運棕線全長約11.38公里，設置7站5座地下、2座高架，從輕軌運量提高為中運量，計畫總經費約456億元，交通部希望輕運量轉中運量增加的經費由市政府負擔，雙方還要協商。

捷運綠線從八德區延伸到中壢，全長約7.20公里，設置5站4座地下、1座高架及1座駐車機廠，計畫總經費約328億元。 

新北市三鶯線延伸到桃園市八德區的路線，委由新北市政府代辦，除了綜合規畫，環評也還沒過關，交通部去年9月審查的時候有意見，桃園市政府會請新北市政府依據審查意見，修正後再送件爭取時效。

三鶯線延伸自臺北捷運三鶯線「鶯桃福德」站起，採高架沿福德一路跨越大湳交流道後，於和強路口設高架車站，繼續往西後轉進和强路至介壽路新闢道路後，繞經豎啣埤東側，往南後下地穿越大湳森林公園後，北轉介壽路與捷運綠線G04地下車站共構，路線全長約4.03公里，共設3 站2座高架、1座地下，計畫總經費約154億元。

捷運 三鶯線

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