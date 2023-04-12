甩行人地獄惡名 張善政宣布增加200義警協助

台灣交通亂象被諷刺為行人地獄，桃園市長張善政今天宣布市府將增加200名義交名額，在重要交通路口提高見警率，以改善交通情況。張善政表示，交通數字傷亡多半在上下班尖峰時間，因此尖峰時間是需要特別注意，市府交通局、捷工局等相關局處也要負起責任，配合提高交通效率，讓上下班時間的交通改善更為明顯。

張善政表示，桃園市目前正處在經濟成長期，有很多工程在施工，交通狀況非常挑戰，考量警察同仁工作量大、相當辛苦，為此同意增加200名義交，希望警局好好運用增加警力，讓交通效率更高，也希望各相關局處共同努力，著重行人安全，讓市民可以更加安全地行走。

張善政表示，根據交通事故數據分析，發現交通事故多數發生在尖峰的上下班時段，希望能增加人力部署在尖峰時間，讓市民的行車更安全更有保障，即便桃園的財政及人力非常吃緊，但這件事還是必須要做，民眾對交通的改善抱有期待，市府也會更努力做事。

張善政也認為，行人安全是一個很重要的議題，過去有媒體稱台灣像行人地獄，桃園市也面臨著同樣的挑戰，因此桃園市政府會積極改善交通，以確保市民的行車和行走安全。