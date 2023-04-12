快訊

不只是殺人：她指「女性謀殺」問題是系統性的殘害

汪小菲來台為「完全斷開大S」！傳S Hotel改頭換面 新名稱曝光

爸臨終遺言太潦草女兒看不懂 網解出「9個字」：真的淚崩

甩行人地獄惡名 張善政宣布增加200義警協助

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市長張善政今天宣布市府將增加200名義交名額，在重要交通路口提高見警率，甩開行人地獄惡名。記者朱冠諭／攝影
桃園市長張善政今天宣布市府將增加200名義交名額，在重要交通路口提高見警率，甩開行人地獄惡名。記者朱冠諭／攝影

台灣交通亂象被諷刺為行人地獄，桃園市長張善政今天宣布市府將增加200名義交名額，在重要交通路口提高見警率，以改善交通情況。張善政表示，交通數字傷亡多半在上下班尖峰時間，因此尖峰時間是需要特別注意，市府交通局、捷工局等相關局處也要負起責任，配合提高交通效率，讓上下班時間的交通改善更為明顯。

張善政表示，桃園市目前正處在經濟成長期，有很多工程在施工，交通狀況非常挑戰，考量警察同仁工作量大、相當辛苦，為此同意增加200名義交，希望警局好好運用增加警力，讓交通效率更高，也希望各相關局處共同努力，著重行人安全，讓市民可以更加安全地行走。

張善政表示，根據交通事故數據分析，發現交通事故多數發生在尖峰的上下班時段，希望能增加人力部署在尖峰時間，讓市民的行車更安全更有保障，即便桃園的財政及人力非常吃緊，但這件事還是必須要做，民眾對交通的改善抱有期待，市府也會更努力做事。

張善政也認為，行人安全是一個很重要的議題，過去有媒體稱台灣像行人地獄，桃園市也面臨著同樣的挑戰，因此桃園市政府會積極改善交通，以確保市民的行車和行走安全。

張善政 行人地獄

延伸閱讀

桃市府公布新城市識別意象 在地青年設計師操刀

桃市府公布全新LOGO 張善政讚：聯想到四通八達的交通

桃市府舉行廉政會報 張善政期許桃園脫胎換骨

新加坡駐台北商辦處葉偉傑代表拜會張善政 邀9月訪星國

相關新聞

抓漏！桃園這2區3187戶 4月17至18日停水7小時

台灣自來水公司第二區管理處最近發現桃園市大溪區僑愛小區自來水用戶的售水率不佳，懷疑管線漏水，該處今天上午表示，為降低漏水...

甩行人地獄惡名 張善政宣布增加200義警協助

台灣交通亂象被諷刺為行人地獄，桃園市長張善政今天宣布市府將增加200名義交名額，在重要交通路口提高見警率，以改善交通情況...

石門水庫蓄水量剩4成 桃市府已盤點備用水源做好準備

桃園市議會今舉行水務局工作報告，因石門水庫目前蓄水量僅剩43.4%，多位議員質詢解決方案、並詢問市府是否已做好抗旱準備，...

竹市助業者開拓玻璃文創商品 導入專業輔導顧問

為協助新竹市玻璃文化的傳承與創新，並解決在地微型品牌面臨的營運困境，新竹市府與台北市文化基金會聯手合作，導入專業輔導顧問...

桃市府公布全新LOGO 張善政讚：聯想到四通八達的交通

桃園市政府今天公布全新識別LOGO，由在地青年設計師范筑宣操刀。市長張善政表示，桃市府與在地青年團隊攜手打造全新城市識別...

全中運聖火抵竹市！ 高虹安、楊文科交接聖火

112年全國中等學校運動會（全中運）將於4月22日至27日在新竹縣舉辦，大會聖火隊傳遞今天上午於本島起跑，首站抵達竹市，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦