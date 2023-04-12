石門水庫蓄水量剩4成 桃市府已盤點備用水源做好準備

桃園市議會今舉行水務局工作報告，因石門水庫目前蓄水量僅剩43.4%，多位議員質詢解決方案、並詢問市府是否已做好抗旱準備，水務局長劉振宇回應，已盤點所有備用水源，包括燒香拜拜，都已做好準備。

議員黃婉如表示，石門水庫蓄水量下降，但水務局並沒有呼籲大家節約用水，人算不如天算，沒有人可以保證今年不是乾旱的季節，水務局的作法太消極。議員張桂綿則表示，降雨量若不很理想，水務局有沒有因應方案。

而議員黃瓊慧表示，石門水庫薑母島碼頭的岩石都已經裸露，提醒水務局要注意水情。議員王珮毓也詢問目前蓄水量還能撐多久，以及平鎮龍潭之前遇到的缺水問題，反應都不是很即時，民生供水SOP很重要，也要避免使用消防水車支援，影響救災。

劉振宇表示，目前包括28處的抗旱水井，以及地下水、埤塘水、河川水、放流水可以供應非民生用水每天約2萬噸的水量。也會開始盤點用水大戶，並向經發局拜託，水龍頭的水壓要降低一些。

劉振宇指出，目前水情燈號為藍燈，北水局預估蓄水量到6月底沒有問題，希望能順利銜接颱風季，若燈號轉為黃燈或橙燈，會馬上召開抗旱會報，提出因應方案。副市長王明鉅則表示，包括水務局、經發局、自來水公司及石門水庫，都會跨局處的來因應水情的變化。