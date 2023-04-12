抓漏！桃園這2區3187戶 4月17至18日停水7小時

台灣自來水公司第二區管理處最近發現桃園市大溪區僑愛小區自來水用戶的售水率不佳，懷疑管線漏水，該處今天上午表示，為降低漏水，4月17日辦理大溪區僑愛小區委外封閉測試查驗施工，17日晚上10時至18日早上5時止，停水7小時，用水戶影響約3187戶，請民眾預先儲水備用。

台水第二區處統計管線漏水率約12.2%，為提升供水穩定、降低管線漏水率，分各小區塊進行查漏查驗施工，該處公告，大溪區僑愛小區委外封閉測試查驗施工，預計4月17日晚上10時至18日早上5時止，停水7小時。

停水區域為大溪區僑愛里（僑愛一街）、仁善里（仁善街、仁德北街、仁美街、新光東路、埔頂路二段）、仁美里（介壽路）及仁義里（大同街、埔頂路二段）。

八德區瑞德里（介壽路二段1352巷、介壽路二段 1378 巷、福樂街、豐德路、豐德路 20 巷、豐德路 40 巷、豐德路 33 巷、豐德路 45 巷、豐德路 55 巷、豐德路 89 巷、豐德路 137 巷、豐德路 155 巷）及瑞豐里（豐德路 118 巷、豐田路）。

市府經發局提醒，為避免管線供水不穩定，請停水區民眾在停水前6小時提早完成儲水備用，避免集中停水前才大量儲水，造成管線末端用戶無水可用，停水期間亦請先關閉抽水機電源，以免馬達空轉過久損壞或造成火災，恢復供水後，如仍無水或缺水，請通知自來水公司或該局立即處理，如有任何供水問題，可電洽自來水公司24小時免付費服務專線1910或向當地里長洽詢。