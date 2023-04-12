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桃市府公布新城市識別意象 在地青年設計師操刀

中央社／ 桃園12日電

桃園市長張善政今天公布全新城市識別意象，以魅力桃園、智慧科技、婦幼友善、環保永續為概念，設計桃園專屬的識別LOGO。

張善政在市政會議上公布新識別LOGO，他致詞表示，桃園是個年輕的城市，培育許多優秀人才，市府透過青創基地「桃園設計庫」，邀請具創意、潛力的設計團隊以「科技城市‧魅力桃園」為概念，由在地青年設計師范筑宣操刀，市府要照顧在桃園青創的朋友，除輔導在桃園設立公司，對於產出的產品或服務也要多加運用。

范筑宣表示，桃園為國門之都，匯聚多元文化和族群，識別設計以「連結、匯聚」為核心概念，並結合科技、婦幼與環境議題，識別LOGO主要以「桃」字構成，呼應都會城市街道意象，端點則用方正、多彩的科技「粒子」融合在城市之中，讓城市的每個人都能找到歸屬與連結，遠看也像是電路板上面的紋路。

范筑宣指出，在色彩應用上，則以「桃紅」為主色，輔以「藍、黃、綠」點綴搭配，淺藍色代表智慧科技、暖黃色是對婦幼族群的關懷、草綠色則是表達永續科技的城市願景；中文文字使用具有富含設計能量和科技感的未來熒黑體，傳達新市府團隊所承諾的價值和願景。

願景

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