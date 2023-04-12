桃市府公布全新LOGO 張善政讚：聯想到四通八達的交通

桃園市政府今天公布全新識別LOGO，由在地青年設計師范筑宣操刀。市長張善政表示，桃市府與在地青年團隊攜手打造全新城市識別，希望透過在地青年觀點，展現活潑設計風格，也讓許多在地優秀、敢創新、有潛力的年輕人被看見。

張善政上任超過一百天，桃市府全新識別LOGO今天在市政會議亮相。市府表示，本次識別設計以「桃紅」為主色，並以3種色彩「藍、黃、綠」點綴搭配，其中，淺藍色代表智慧科技、暖黃色是對婦幼族群的關懷、草綠色表達永續科技的城市願景；中文字體使用未來熒黑體，具有富含設計能量和科技感。

LOGO設計師范筑宣今年只有27歲，畢業於武陵高中，是土生土長的桃園人。他表示，因對桃園的情感而捨棄台北工作機會，希望能運用設計專業服務家鄉、延續在地情感，這次以魅力桃園、智慧科技、婦幼友善、環保永續為概念，設計桃園專屬的識別LOGO，希望能展現桃園城市活力與願景。

張善政笑稱，自己也是昨天才看到設計，不過這次LOGO很有科技數位感，也讓人聯想到桃園的軌道建設，將來會是四通八達的生活環境，使用的顏色也很溫暖。