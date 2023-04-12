全中運聖火抵竹市！ 高虹安、楊文科交接聖火

112年全國中等學校運動會（全中運）將於4月22日至27日在新竹縣舉辦，大會聖火隊傳遞今天上午於本島起跑，首站抵達竹市，由市長高虹安親自率隊迎接，與縣長楊文科主火交接儀式。高虹安說，今年竹市代表隊共派出385名職員及選手，參賽種類共計16項，預祝大會順利圓滿舉行，也期勉竹市代表隊再創佳績。。

高虹安表示，竹市已籌組代表隊參賽，包含田徑、游泳、跆拳道、自由車、射箭、桌球、空手道、擊劍、滑輪溜冰、網球、軟式網球、柔道、體操、羽球、射擊及拳擊等16項運動項目，共計有職員及選手385人，加上團本部15人，合計400人，將與各縣市選手競逐金牌，也盼竹市選手再創佳績。

楊文科表示，今年全中運聖火傳遞先前往金門及澎湖等離島，昨回到竹縣，今日起至4月19日以逆時鐘方向環台，並挑戰台灣極東、極西、極南、極北、極高等五大極點，凸顯全中運勇於突破、積極向上的體育精神。

楊文科說，距離上次竹縣舉辦全中運已暌違半世紀之久，而距離上次全國性賽事，則是在1977年的台灣區運，至今也有47年。這次新竹縣將集中全力舉辦全中運，也要求將賽事辦得盡善盡美，邀請國人共襄盛舉，一起為選手加油打氣。