啟動青年永續行動計畫 桃園青年局助15組地方創生團隊逐夢

為鼓勵青年返鄉，桃園市政府青年事務局推出青年投入永續發展行動計畫，鼓勵扎根桃園的地方創生青年團隊提出中長期計畫，不僅符合聯合國永續發展目標，還能深化在地創業、創造就業。今年一共徵選出15組地方創生青年團隊，青年局長侯佳齡局長也於今的永續發展行動計畫授牌起跑活動，親自頒發牌給予15組獲選青年團隊，為永續行動計畫揭開序幕。

「慢飛超人布藝young」團隊致力於回收二手牛仔褲進行再生改造，並與紡織廠合作，利用廠內的下腳料，建構廢棄布料銀行，另更支持無法投入職場的腦麻青年學習縫紉技藝、網路行銷，促進弱勢青年就業能力，減輕身障家庭與社會負擔。

今活動中也安排講座，邀請「新莊騷」地方誌主編梁勝欽分享在地品牌的行銷、經營，並與參與者互相交流，讓地方創生青年團隊認識跨縣市的青年團隊，為品牌經營上注入新想法；同時青年局將舉辦｢世界客家博覽會」的地方創生市集，透過活動同步辦理招募說明會，邀請與會青年團隊能設攤和展示商品，一同共襄盛舉，擴大地方創生團隊影響力。