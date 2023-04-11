記得儲水！桃園這區3247戶 7天內連三次停水

台灣自來水公司降低漏水辦理大溪區慈湖、老街、文化小區分段漏水調查需求，市府經發局今天下午表示，4月13日上午9時至下午3時、 17 日上午 9 時至下午2 時、19日上午9時至下午1時止，3天各停水6小時、5小時及4 小時，影響大溪區用戶達3247戶，請民眾預先儲水備用和節約用水，以免生活不便。

台水公司第二區管理處為降低漏水率，辦理大溪區慈湖、老街、文化小區分段漏水調查，預定4月13日9時至下午3時止，停水6小時，停水區域為大溪區興和里（中正東路）、一德里（中華路、文化路）、田心里（和一路、和二路、忠孝路、東一路、東二路、東和路）、一心里（慈湖路、民權東路）及美華里（美山路一段）。

4月17日上午 9 時至下午2 時止，停水 5 小 時，停水區域為大溪區一德里（中央路、大漢街、天祥街、文化路）、興和里（中山路、中正東路、中正路、仁愛路、得勝路、普濟路、民生路、金城路）、福仁里 （信義路、和平路、康莊路、民權路、登龍路）、 一心里（復興路、慈湖路、民權東路）及瑞興里（瑞安路一段、金城路）。

另在 4 月 19 日上午 9 時至下午 1 時止，停水 4 小 時，停水區域為大溪區一德里（中華路、大漢街、天祥街、康莊路、慈康路、文化路）及一心里（金城路、復興路）。

市府經發局表示，請停水區民眾在停水前6小時提早完成儲水備用，避免集中停水前才大量儲水，造成管線末端用戶無水可用，停水期間亦請先關閉抽水機電源，以免馬達空轉過久損壞或造成火災，民眾有任何供水問題，可電洽自來水公司免付費服務專線1910，或向當地里長洽詢。