記得儲水！桃園這區2020戶4月14日停水11小時

台灣自來水公司辦理大溪區康莊路（勝利街與文化路）管線改善工程施工，桃園市府經發局今天下午公告停水，本月14日上午11時至晚上10時止，大溪區用水戶數2020戶，當天停水11小時，該局呼籲停水區民眾預先儲水備用。

台灣自來水公司第二區管理處辦理大溪區康莊路（勝利街與文化路）管線改善工程，4月14日上午11時至晚上10時止，配合施工停水11小時，停水區域為大溪區福仁里、興和里（中央路、中山路、中正東路、 中正路、中華路、仁愛路、信義路、內山公路、勝利街、和平路、大漢街、天祥街、康莊路、得勝路、復興路、慈康路、慈湖路、文化路、 普濟路、月湖路、月眉路、民權東路、民權路、 民生路、瑞安路一段、瑞安路二段、 登龍路、美 山路一段、金城路等沿線周邊），停水戶數2020戶。

市府經發局表示，請停水區民眾在停水前6小時提早完成儲水備用，避免集中停水前才大量儲水，造成管線末端用戶無水可用，停水期間亦請先關閉抽水機電源，以免馬達空轉過久損壞或造成火災，民眾有任何供水問題，可電洽自來水公司免付費服務專線1910，或向當地里長洽詢。