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談城市淨零力倡綠色運輸 高虹安推交通暢行6計畫

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
台灣城市淨零治理論壇今天登場，新竹市長高虹安受邀針對城市綠色運輸以及國家淨零轉型展開對談。圖／竹市府提供
台灣城市淨零治理論壇今天登場，新竹市長高虹安受邀針對城市綠色運輸以及國家淨零轉型展開對談。圖／竹市府提供

天下雜誌與台灣智慧移動產業協會今天趁422地球日前夕舉辦「未來城市 淨零轉動-台灣城市淨零治理論壇」，新竹市長高虹安受邀擔任首場座談會與談來賓。高虹安分享，新竹市作為科技之都，實現淨零碳排須推動城市綠色運輸，她上任推出交通暢行6計畫，目前竹市電動機車掛牌數為非六都第一，呼籲民眾多利用公共運輸或低碳運具。

高虹安今天與新竹縣長楊文科、桃園市副市長蘇俊賓、Gogoro台灣總經理姜家煒等人，以「零碳城市治理-談《城市綠色運輸的佈局與挑戰》」為題進行探討，就智慧交通、低碳城市、綠色運輸等多元觀點展開對談。

行政院副院長鄭文燦也受邀出席論壇，提到2050年「電能」將成為交通運輸工具的主要動力來源，也是智慧化城市的開端。他指出，台灣ICT產業健全，善用電子與資通訊領域優勢，發展電動機車的智慧應用，將可擴展到更大層面，進而協助打造「智慧城市」，未來更可將成功經驗拓展到協助其他國家智慧化發展。

高虹安表示，新竹市作為科技之都，實現淨零碳排必須面對交通壅塞、空氣汙染等問題。「要實現城市綠色運輸，必須提升公共運輸的品質和效率，並加速動運具電動化和智慧化發展」，同時透過政策推動，鼓勵更多民眾加入綠色運輸行列。

為解決竹市交通壅塞困境，高虹安說，她上任後推出「交通暢行6計畫」，將優先推動開闢新竹縣市替代道路、關埔交通改善計畫、幹線公車乘起來等計畫，並逐步實現客雅大道延伸進園區、ART智慧軌道計畫、園區企業共乘平台等目標，希望同時減少汽機車碳排放量，邁向臺灣2050淨零排放目標。

高虹安也分享竹市近期推動運具電動化與智慧化的成果，包含市府陸續推出「擴大推動老舊機車汰換電動機車補助」及「營造便捷充電的友善環境」等綠能政策，加速淘汰汙染排放量較高的老舊機車，今年新竹市電動機車掛牌數已達到1萬2936輛，電動機車占比例約4.5%，為非六都排名第一。

此外，竹市府也與電動機車業者合作，於竹市轄區內設置228處換電站以及免費臨時充電服務，營造友善電動車環境，不僅讓市民朋友充（換）電更便利，更提升大眾使用電動運具的意願。

高虹安也提到，新竹市目前持續推動城市綠色運輸各項工程和政策，並向交通部申請計畫先導公車，媒合業者將182路公車及科學園區巡迴巴士整合，將縮短班距時間並優先使用電動公車，積極推動綠色運輸的發展。她並呼籲民眾多加利用公共運輸或低碳運具，以行動落實節能減碳。

台灣城市淨零治理論壇今天登場，新竹市長高虹安等人受邀針對城市綠色運輸以及國家淨零轉型展開對談。圖／竹市府提供
台灣城市淨零治理論壇今天登場，新竹市長高虹安等人受邀針對城市綠色運輸以及國家淨零轉型展開對談。圖／竹市府提供

高虹安 楊文科 蘇俊賓 電動機車 公共運輸

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