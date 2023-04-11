談城市淨零力倡綠色運輸 高虹安推交通暢行6計畫
天下雜誌與台灣智慧移動產業協會今天趁422地球日前夕舉辦「未來城市 淨零轉動-台灣城市淨零治理論壇」，新竹市長高虹安受邀擔任首場座談會與談來賓。高虹安分享，新竹市作為科技之都，實現淨零碳排須推動城市綠色運輸，她上任推出交通暢行6計畫，目前竹市電動機車掛牌數為非六都第一，呼籲民眾多利用公共運輸或低碳運具。
高虹安今天與新竹縣長楊文科、桃園市副市長蘇俊賓、Gogoro台灣總經理姜家煒等人，以「零碳城市治理-談《城市綠色運輸的佈局與挑戰》」為題進行探討，就智慧交通、低碳城市、綠色運輸等多元觀點展開對談。
行政院副院長鄭文燦也受邀出席論壇，提到2050年「電能」將成為交通運輸工具的主要動力來源，也是智慧化城市的開端。他指出，台灣ICT產業健全，善用電子與資通訊領域優勢，發展電動機車的智慧應用，將可擴展到更大層面，進而協助打造「智慧城市」，未來更可將成功經驗拓展到協助其他國家智慧化發展。
高虹安表示，新竹市作為科技之都，實現淨零碳排必須面對交通壅塞、空氣汙染等問題。「要實現城市綠色運輸，必須提升公共運輸的品質和效率，並加速動運具電動化和智慧化發展」，同時透過政策推動，鼓勵更多民眾加入綠色運輸行列。
為解決竹市交通壅塞困境，高虹安說，她上任後推出「交通暢行6計畫」，將優先推動開闢新竹縣市替代道路、關埔交通改善計畫、幹線公車乘起來等計畫，並逐步實現客雅大道延伸進園區、ART智慧軌道計畫、園區企業共乘平台等目標，希望同時減少汽機車碳排放量，邁向臺灣2050淨零排放目標。
高虹安也分享竹市近期推動運具電動化與智慧化的成果，包含市府陸續推出「擴大推動老舊機車汰換電動機車補助」及「營造便捷充電的友善環境」等綠能政策，加速淘汰汙染排放量較高的老舊機車，今年新竹市電動機車掛牌數已達到1萬2936輛，電動機車占比例約4.5%，為非六都排名第一。
此外，竹市府也與電動機車業者合作，於竹市轄區內設置228處換電站以及免費臨時充電服務，營造友善電動車環境，不僅讓市民朋友充（換）電更便利，更提升大眾使用電動運具的意願。
高虹安也提到，新竹市目前持續推動城市綠色運輸各項工程和政策，並向交通部申請計畫先導公車，媒合業者將182路公車及科學園區巡迴巴士整合，將縮短班距時間並優先使用電動公車，積極推動綠色運輸的發展。她並呼籲民眾多加利用公共運輸或低碳運具，以行動落實節能減碳。
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言