談城市淨零力倡綠色運輸 高虹安推交通暢行6計畫

天下雜誌與台灣智慧移動產業協會今天趁422地球日前夕舉辦「未來城市 淨零轉動-台灣城市淨零治理論壇」，新竹市長高虹安受邀擔任首場座談會與談來賓。高虹安分享，新竹市作為科技之都，實現淨零碳排須推動城市綠色運輸，她上任推出交通暢行6計畫，目前竹市電動機車掛牌數為非六都第一，呼籲民眾多利用公共運輸或低碳運具。

高虹安今天與新竹縣長楊文科、桃園市副市長蘇俊賓、Gogoro台灣總經理姜家煒等人，以「零碳城市治理-談《城市綠色運輸的佈局與挑戰》」為題進行探討，就智慧交通、低碳城市、綠色運輸等多元觀點展開對談。

行政院副院長鄭文燦也受邀出席論壇，提到2050年「電能」將成為交通運輸工具的主要動力來源，也是智慧化城市的開端。他指出，台灣ICT產業健全，善用電子與資通訊領域優勢，發展電動機車的智慧應用，將可擴展到更大層面，進而協助打造「智慧城市」，未來更可將成功經驗拓展到協助其他國家智慧化發展。

高虹安表示，新竹市作為科技之都，實現淨零碳排必須面對交通壅塞、空氣汙染等問題。「要實現城市綠色運輸，必須提升公共運輸的品質和效率，並加速動運具電動化和智慧化發展」，同時透過政策推動，鼓勵更多民眾加入綠色運輸行列。

為解決竹市交通壅塞困境，高虹安說，她上任後推出「交通暢行6計畫」，將優先推動開闢新竹縣市替代道路、關埔交通改善計畫、幹線公車乘起來等計畫，並逐步實現客雅大道延伸進園區、ART智慧軌道計畫、園區企業共乘平台等目標，希望同時減少汽機車碳排放量，邁向臺灣2050淨零排放目標。

高虹安也分享竹市近期推動運具電動化與智慧化的成果，包含市府陸續推出「擴大推動老舊機車汰換電動機車補助」及「營造便捷充電的友善環境」等綠能政策，加速淘汰汙染排放量較高的老舊機車，今年新竹市電動機車掛牌數已達到1萬2936輛，電動機車占比例約4.5%，為非六都排名第一。

此外，竹市府也與電動機車業者合作，於竹市轄區內設置228處換電站以及免費臨時充電服務，營造友善電動車環境，不僅讓市民朋友充（換）電更便利，更提升大眾使用電動運具的意願。