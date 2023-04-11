快訊

健康因素放棄連任！劉世芳首發聲 「深深感謝，更深深抱歉」

知名設計師開特斯拉自撞分隔島 死因曝光家屬低調回應

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園樂齡運動需繳保證金 民眾：恐影響長者報名意願

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市長張善政（左四）體驗單腳平衡肌力檢測適合運動試身手。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政（左四）體驗單腳平衡肌力檢測適合運動試身手。記者曾增勳／攝影

桃園市府體育局今午舉辦「翻轉樂齡科技運動！超敢動」記者會，市長張善政按下LED光柱啟動球啟動，鼓勵老人長者參加樂齡運動檢測及多運動，體育局規定從明天起至26日報名，檢測體能及參加運動課程須繳保證金200元，出席次數超過三分之二及檢測才可全額退費，不過此規定可能會讓不少長者打退堂鼓。

體育局綜合規畫科說，為鼓勵長者持續運動，報名檢測體能和運動課程「需繳保證金200元，出席次數超過三分之二且完成前後測即可全額退費」。對此，平鎮區65歲陳姓長者說，鼓勵長者多運動，檢測體能及運動課程立意很好，參與課程需要繳保證金200元，出席課程次數要超過三分之二和完成前後測，只怕有的長者怕難持之以恆，拿不回保證金，影響參加運動意願。

張善政表示，翻轉樂齡科技運動就是鼓勵大家運動，但是長輩運動要小心，要了解身體狀況優、缺點，找最適合的運動，例如肌少症要多散步、走路，運動要適補強身體，透過引進科技運動設備，量一量每人身體狀況，讓運動愈來愈健康，更了解身體及調整。

長者可使用老人愛心卡折抵運動中心門票及場地租借費用，張善政說，鼓勵長者「越運動點數越多」，市府明年修改老人愛心卡系統之後，長者使用設備運動不扣點數、還有回饋「越運動點數越多」，長者不來運動太可惜。

張善政在平鎮國民運動中心主持這項樂齡科技運動記者會，他與市議員多人一起按下LED光罩球啟動、宣布這項翻轉樂齡科技運動開始報名，他也與老人長者一起參加身體組成分析儀、體驗滅燈三角錐試身體反應及單腳體驗肌力平衡，鼓勵長者來運動中心運動。

市府體育局長許彥輝表示，為鼓勵長輩持續運動，該局結合桃園、中壢、平鎮、蘆竹、八德、南平6個運動中心推廣銀髮族樂齡運動，第一期規畫5至6月執行，各運動中心開設126堂免費銀髮專案課程，報名期間自4月12日起至4月26日，歡迎桃園市55歲以上長者向6運動中心洽詢，額滿為止，課程結束後也將實施後測，讓長者瞭解適性運動增進體能。

桃園市長張善政（中）體驗身體反應檢測身體適合運動。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政（中）體驗身體反應檢測身體適合運動。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政（左四）與樂齡老人按下LED光柱啟動球，鼓勵樂齡長者多運動。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政（左四）與樂齡老人按下LED光柱啟動球，鼓勵樂齡長者多運動。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政（中）體驗滅燈三角錐試身體反應運動試耳手。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政（中）體驗滅燈三角錐試身體反應運動試耳手。記者曾增勳／攝影

運動 體育 張善政

延伸閱讀

張善政上任近百日綠營批漏洞百出 桃市府：別低估人民智慧

相關新聞

台水停水施工 苗栗市、頭屋鄉17日影響9小時

台灣自來水公司第三區管理處配合公路局環境美化工程，廢除苗栗縣頭屋大橋水量計，4月17日上午8點至下午5點停水施工9個小時...

桃園大秘寶平鎮停車場崩塌案 交通局前年已求償9千萬

桃園市政府公共體檢委員會三大案結果日前出爐，市府將陸續求償，其中工務局轄管的楊梅區公所將委託土木技師公會於5月底提出求償...

記得儲水！桃園這區3247戶 7天內連三次停水

台灣自來水公司降低漏水辦理大溪區慈湖、老街、文化小區分段漏水調查需求，市府經發局今天下午表示，4月13日上午9時至下午3...

記得儲水！桃園這區2020戶4月14日停水11小時

台灣自來水公司辦理大溪區康莊路（勝利街與文化路）管線改善工程施工，桃園市府經發局今天下午公告停水，本月14日上午11時至...

桃園樂齡運動需繳保證金 民眾：恐影響長者報名意願

桃園市府體育局今午舉辦「翻轉樂齡科技運動！超敢動」記者會，市長張善政按下LED光柱啟動球啟動，鼓勵老人長者參加樂齡運動檢...

打造竹縣綠色運輸 楊文科：自駕車可望6月載客行駛測試

新竹縣長楊文科今天出席天下雜誌與台灣智慧移動產業協會共同舉辦的「未來城市 淨零轉動」－台灣城市淨零治理論壇。楊文科表示，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦