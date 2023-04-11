桃園樂齡運動需繳保證金 民眾：恐影響長者報名意願

桃園市府體育局今午舉辦「翻轉樂齡科技運動！超敢動」記者會，市長張善政按下LED光柱啟動球啟動，鼓勵老人長者參加樂齡運動檢測及多運動，體育局規定從明天起至26日報名，檢測體能及參加運動課程須繳保證金200元，出席次數超過三分之二及檢測才可全額退費，不過此規定可能會讓不少長者打退堂鼓。

體育局綜合規畫科說，為鼓勵長者持續運動，報名檢測體能和運動課程「需繳保證金200元，出席次數超過三分之二且完成前後測即可全額退費」。對此，平鎮區65歲陳姓長者說，鼓勵長者多運動，檢測體能及運動課程立意很好，參與課程需要繳保證金200元，出席課程次數要超過三分之二和完成前後測，只怕有的長者怕難持之以恆，拿不回保證金，影響參加運動意願。

張善政表示，翻轉樂齡科技運動就是鼓勵大家運動，但是長輩運動要小心，要了解身體狀況優、缺點，找最適合的運動，例如肌少症要多散步、走路，運動要適補強身體，透過引進科技運動設備，量一量每人身體狀況，讓運動愈來愈健康，更了解身體及調整。

長者可使用老人愛心卡折抵運動中心門票及場地租借費用，張善政說，鼓勵長者「越運動點數越多」，市府明年修改老人愛心卡系統之後，長者使用設備運動不扣點數、還有回饋「越運動點數越多」，長者不來運動太可惜。

張善政在平鎮國民運動中心主持這項樂齡科技運動記者會，他與市議員多人一起按下LED光罩球啟動、宣布這項翻轉樂齡科技運動開始報名，他也與老人長者一起參加身體組成分析儀、體驗滅燈三角錐試身體反應及單腳體驗肌力平衡，鼓勵長者來運動中心運動。