打造竹縣綠色運輸 楊文科：自駕車可望6月載客行駛測試

新竹縣長楊文科今天出席天下雜誌與台灣智慧移動產業協會共同舉辦的「未來城市 淨零轉動」－台灣城市淨零治理論壇。楊文科表示，縣府並和工研院、科技之星等產官機構合作，推動「新竹縣高鐵自駕接駁運行實驗計畫」，這是全國第一個在市區開放性道路施行自駕車測試的計畫，若順利完成各項日間測試項目，可望在今年6月正式免費載客行駛測試。

今天還有行政院副院長鄭文燦、新竹市長高虹安、桃園市副市長蘇俊賓、Gogoro台灣總經理姜家煒等人均出席，針對「城市綠色運輸的佈局與挑戰」議題進行對談。

楊文科強調新竹縣對淨零城市的重視，並指出已於110年底完成「新竹縣永續發展自願檢視報告」，在推動綠色運輸方面，縣府導入公共自行車YouBike2.0，以大眾運輸場站、學校、住宅區、商業區及機關等地優先設站，竹北市已完成50個站點、400輛車的建置並順利營運，獲得民眾很大支持，週轉率直追台北市。

楊文科表示，目前縣轄有7條竹北市免費公車、6條快捷公車、4條觀光公車、尖石鄉幸福巴士，除了既有的公車路線，縣府並和工研院、科技之星等產官機構合作，推動「新竹縣高鐵自駕接駁運行實驗計畫」，這是全國第一個在市區開放性道路施行自駕車測試的計畫。

自駕車使用中型電動巴士，路線串聯高鐵新竹站、社區、學校、百貨商場到AI智慧園區，今年3月24日已進入日間不載客運行測試，如果順利完成各項日間測試項目，可望在今年6月正式免費載客行駛測試，最終將納入竹縣市區公車營運路線，打造智慧生活新風貌。