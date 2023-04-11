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苗栗頭份桐花小旅行走訪後花園結合製茶體驗 4月22日登場

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗副縣長鄧桂菊、頭份市長羅雪珠、文化觀光局副局長王浩中及多位民代、里長，上午共同宣告頭份市桐花小旅行開跑。圖／苗栗縣政府提供
苗栗副縣長鄧桂菊、頭份市長羅雪珠、文化觀光局副局長王浩中及多位民代、里長，上午共同宣告頭份市桐花小旅行開跑。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣頭份市公所4月22日將推出「頭份茶香、伴你桐行」桐花小旅行，邀民眾一探老崎古道，走訪頭份後花園楓林吊橋、楓香林及慈母亭等知名景點，此外還安排在日新茶園製茶體驗，嘗試採茶、揉茶、烘茶等過程，深入了解在地茶文化。

苗栗副縣長鄧桂菊、頭份市長羅雪珠、文化觀光局副局長王浩中及多位民代、里長，上午共同宣告頭份市桐花小旅行開跑。羅雪珠表示，22日的桐花小旅行遊程規畫4梯次共120個名額，報名費150元，完成報名並全程参與者可獲伴你桐行帆布包。

羅雪珠表示，市公所積極發展頭份後花園觀光潛力，爭取經費串聯後花園場域，今年桐花祭市公所整理賞桐景點，推荐遊客走訪全長4公里的老崎步道，遊客可視體力採短程來回步行，或走O型路線一訪楓林吊橋、楓香林、大同寺、慈母亭等景點，體驗在地深度旅遊。

除桐花小旅行，市公所還安排「尋找桐花小精靈」打卡活動，4月22日至5月8日凡是到老崎古道沿線景點找到「桐花小精靈」並合照打卡，上傳至「頭份市公所-緣頭小份」活動貼文中留言，按讚數前60名將贈送200點Line Points點數，市公所歡迎親朋好友相揪一起來參加。

鄧桂菊指出，頭份有最知名的東方美人茶，這次除結合賞桐花、感受自然景致，還融合在地茶葉文化，讓鄉親體驗製茶樂趣；除了頭份市，三義鄉、三灣鄉、銅鑼鄉及苗栗市也將辦理桐花活動，一年一度的客家桐花婚禮也將盛大舉辦，歡迎各地鄉親到苗栗遊玩，體驗漫步桐花樹下的浪漫氛圍。

苗栗副縣長鄧桂菊、頭份市長羅雪珠、文化觀光局副局長王浩中及多位民代、里長，上午共同宣告頭份市桐花小旅行開跑。圖／苗栗縣政府提供
苗栗副縣長鄧桂菊、頭份市長羅雪珠、文化觀光局副局長王浩中及多位民代、里長，上午共同宣告頭份市桐花小旅行開跑。圖／苗栗縣政府提供
頭份市公所除規畫桐花小旅行，還安排「尋找桐花小精靈」打卡活動。圖／苗栗縣政府提供
頭份市公所除規畫桐花小旅行，還安排「尋找桐花小精靈」打卡活動。圖／苗栗縣政府提供

桐花祭 苗栗縣

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