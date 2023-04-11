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穿龍圳孕育農特產芋頭、紅棗及紫蘇 苗栗公館鄉農會推新品

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣公館鄉農會「馥芋公館」芋頭品牌推出「芋頭脆片」新品，有原味、椒鹽、麻辣變化。記者范榮達／攝影
苗栗縣公館鄉農會「馥芋公館」芋頭品牌推出「芋頭脆片」新品，有原味、椒鹽、麻辣變化。記者范榮達／攝影

苗栗縣公館鄉引穿龍圳水灌溉，芋頭、紅棗及紫蘇等農特產全國知名，公館鄉農會開發芋頭等新品，今天在苗栗特色館發表，農會總幹事古雪雲歡迎民眾來公館農村體驗。

公館鄉農會標租苗栗特色館打造穿龍驛站，賣場布置讓遊客驚艷，今天發表新品，「馥芋公館」芋頭品牌推出「芋頭脆片」，農會利用契作收購的檳榔心芋頭為原料，搭配椒鹽、麻辣做出口味變化，散發天然濃郁的芋香。

此外，整合農特產及故事，推出「穿龍24釀」品牌系列，包括春之代表「桑韻醲」、夏之代表「棗紅顏」、秋之代表「紫舒暖」，及冬之代表「芋醇香」，並限量禮盒優惠。

農會並於2020年起辦理3屆農村意象創新攝影比賽，透過活動行銷公館農村及文化之美，今天並頒獎今年比賽特獎張家進、金獎張文雄，銀獎何鴻森、盧志誠、范整煜，銅獎林榮貞、陳士奇、盧佳汝、羅乃敏、梁方，古雪雲預告明年主題將是在地產業與文化的結合，也受到期待。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

苗栗縣公館鄉農會第三屆農村意象創新攝影比賽，今天頒獎優勝得獎人。圖／公館鄉農會提供
苗栗縣公館鄉農會第三屆農村意象創新攝影比賽，今天頒獎優勝得獎人。圖／公館鄉農會提供
苗栗縣公館鄉農會打造穿龍驛站，布置讓遊客驚艷。記者范榮達／攝影
苗栗縣公館鄉農會打造穿龍驛站，布置讓遊客驚艷。記者范榮達／攝影

農會 苗栗縣

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