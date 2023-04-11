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桃園大秘寶平鎮停車場崩塌案 交通局前年已求償9千萬

聯合報／ 記者陳右豪／桃園即時報導
桃園市政府公共體檢委員會三大案結果日前出爐，平鎮區文化公園停車場工程崩蹋，市府前年已向建築師及結構技師求償9515萬元。圖／本報資料照
桃園市政府公共體檢委員會三大案結果日前出爐，平鎮區文化公園停車場工程崩蹋，市府前年已向建築師及結構技師求償9515萬元。圖／本報資料照

桃園市政府公共體檢委員會三大案結果日前出爐，市府將陸續求償，其中工務局轄管的楊梅區公所將委託土木技師公會於5月底提出求償方案，竹圍漁港目前尚在研議法律程序，尚未確定金額，而交通局轄管的平鎮區文化公園地下停車場，前年已向建築師及結構技師求償9515萬元。

交通局表示，平鎮文化公園地下停車場2020年4月30日發生地下樓板崩塌意外，經桃園市建築師公會檢定結果為「結構計算書計算疏失」，洪姓結構技師經市府移請行政院公共工程委員會審議確有疏失，懲戒在案。

交通局指出，案發後因結構計算為設計建築師委託結構技師辦理，就其疏失除向建築師及結構技師起訴共同求償9515萬元外，並假扣押不動產一戶、現金300萬元及股票一批。另就結構技師脫產與第3人房產進行假處分及提起撤銷訴訟。

交通局說明，2021年7月檢察官依過失致死等罪嫌將建築師、結構技師及營造廠負責人提起公訴，市府後即於9月向營造廠求償於法院追加起訴，此案民事求償去年10月20日開庭辯論，靜待司法審理。

建築 桃園 停車場

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