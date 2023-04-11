桃園大秘寶改善方案 市府引進外審機制避免設計疏漏

桃園市政府工務局今赴議會工作報告，朝野議員對公共工程體檢委員會改進方案提出質詢，民代表示，改善經費不能打水漂，另改善方案提出的外審機制有凌駕專業問題。工務局回應，未來外審機制將可避免發生工程設計時的疏漏，預計4月底會上網發包。

工務局回應，有關結構外審，新工處以往僅針對「桃園市建築執照應實施特殊結構或設備審查之構造規模及審查機構指定辦法」規定的案件辦理外審，未來將針對規定以外的案件，委託建築、土木公會等團隊擔任外審機關，增加2次的的結構審查，以免設計疏漏。

工務局說， 另受委託之公會團隊審查之設計案件進入施工階段，將持續辦理2次追蹤勘驗，以確保設計成果於施工階段可順利執行，避免發生設計時疏漏的問題。結構外審技術服務預計4月底上網發包。

工務局指出，有關體檢三大案的求償進度，平鎮區文化公園停車場為交通局轄管，需視交通局研議。而楊梅區公所目前委託桃園市土木技師公會辦理中，預計五月底提出。竹圍漁港部分，目前沒有修復計畫，還在研議法律程序所以尚未確定金額。

工務局也推動精進措施，在設計規劃階段將制定設計檢核表、招標階段的契約條件也要檢討、廠商資格的審查條件也要更新；而在施工階段，將加強都倒頻率，提升PCM及監造管理的能力；在保固階段，將以大數據分析常見缺失，檢討精進方式。