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桃園大溪僑愛小區封閉測試查驗 3187戶將停水

中央社／ 桃園11日電
桃園市政府表示，配合台水公司辦理「大溪區僑愛小區委外封閉測試查驗」，預計17日晚間10時至18日清晨5時施工停水7小時，範圍包括八德區及大溪區，受停水影響約3187戶。 情境示意圖。圖／Ingimage
桃園市政府表示，配合台水公司辦理「大溪區僑愛小區委外封閉測試查驗」，預計17日晚間10時至18日清晨5時施工停水7小時，範圍包括八德區及大溪區，受停水影響約3187戶。 情境示意圖。圖／Ingimage

桃園市政府今天表示，配合台水公司辦理「大溪區僑愛小區委外封閉測試查驗」，預計17日晚間10時至18日清晨5時施工停水7小時，範圍包括八德區及大溪區，受停水影響約3187戶。

桃園市政府經濟發展局下午發布新聞稿表示，台灣自來水公司第二區管理處為降低漏水率提升供水穩定，辦理「大溪區僑愛小區委外封閉測試查驗」，預計於17日晚間10時起至18日清晨5時間進行施工停水，停水影響戶數約3187戶。

經發局表示，停水區域包括八德區瑞德里的介壽路二段1352巷、1378巷、福樂街、豐德路、豐德路20巷、豐德路40巷、豐德路33巷、豐德路45巷、豐德路55巷、豐德路89巷、豐德路137巷、豐德路155巷；以及瑞豐里的豐德路118巷、豐田路。

另外，大溪區僑愛里的僑愛一街；仁善里的仁善街、仁德北街、仁美街、新光東路、埔頂路二段；仁美里的介壽路；仁義里的大同街及埔頂路二段，也在施工停水範圍內。

經發局提醒民眾，預先於停水前6小時完成儲水並節約用水，避免於停水前開始大量儲水，造成管線末端用戶無水可儲用，同時提醒民眾於停水期間關閉抽水機電源，以免空轉過久造成馬達損壞。

經發局指出，恢復供水後若市民仍無水可用，可通知自來水公司或經發局將立即處理，除電洽自來水公司24小時免付費服務專線1910，也可以向當地里長洽詢，相關停復水資訊請上自來水公司網站查詢。

停水 桃園

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