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桃園境內公園兒童遊戲場 改善經費不足2.1億元

聯合報／ 記者陳右豪／桃園即時報導
桃園市議會今日舉辦工務局工作報告，多位議員質詢有關桃園市境內公園及兒童遊戲場的議題。記者陳右豪／攝影。
桃園市議會今日舉辦工務局工作報告，多位議員質詢有關桃園市境內公園及兒童遊戲場的議題。記者陳右豪／攝影。

桃園市議會今日舉辦工務局工作報告，多位議員質詢桃園市境內公園及兒童遊戲場的進度，包括進度緩慢、面積過小、權責混淆以及分布不均的情形。工務局回應，目前本市有357處兒童遊戲場，剩38處尚未檢驗合格，改善經費缺口約2.1億元。

議員李家興指出，工務局規劃的公共遊戲場，在楊梅共有11處仍在爭取預算檢驗及興建，現在公園全部公告封閉，小朋友沒有遊戲器材可以使用，市府應該要加速辦理，不能一開始就回應沒有預算。

議員徐其萬則指出，桃園目前的公園開闢總面積僅310公頃，為6都最後一名，第一名為高雄市的2036公頃、第二名為台中市的1635公頃、第三名是新北市700公頃、第五名是台南市600多公頃，希望能夠盡速開闢更多公園。

議員黃崇真則指出，目前公園的權責單位較為混淆，管理不佳時常造成維修，應該要集中管理，像大有梯田公園設施維護就緩慢。議員呂林小鳳則建議要比照其他直轄市成立公園管理處。

工務局回應，桃園市有357處公園兒童遊戲場，目前剩38處未檢驗合格，包括14處在設計施工中或已完工待備查，24處仍待改善，總預算經費缺口約2.1億元，包括2處設計中之旗艦公園及楊梅區8處公園。

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