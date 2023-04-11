中壢火車站前機捷延伸線深夜挖地房晃擾清夢 居民怒報警

桃園中壢火車站前現正施作機場捷運延伸線工程，不過有附近居民抱怨，昨晚超過10時許仍在施工，噪音分貝至少60以上，還能感受到房屋晃動，吵雜聲想到報警才結束，希望能調整施工時間；工程單位回應，因正挖深達33米孔洞，若閒置大洞孔造成附近居民更大損害，才會申請夜間施工，造成不便深感抱歉。

鄰近居民表示，他居住火車站附近中正路上，昨晚10時許開始，一直聽到施工挖地的聲音，持續到晚間12時許皆尚未停止，且房屋還能感受到像2級地震那樣的晃度，真的受不了才打電話報警。

居民說，延伸線工程興建近10年，周遭住戶早已苦不堪言，加上附近都是50年以上老房，恐經不起施工單位這樣挖地，希望施工單位能重新調整施工時間，讓交通黑暗期的困擾能降到最低。

交通鐵道局北部工程處第三工務段長巫新煌表示，機場捷運延伸線相關工程，已完成至建國路口，現正辦理建國路至中平路口間連續壁工程，本區域連續壁挖掘深度需達33米，並置放鋼筋籠後混凝土澆灌完成，因此施作1連續壁至少需48小時。

巫新煌說，基於安全考量，連續壁開挖期間不宜將開挖深達33米孔洞隨意放置且距離民宅僅約2公尺左右，恐造成鄰近民宅損壞，故需不間斷連續施作，保障民眾安全。

巫新煌表示，A23中壢站2019年開始興建，目前此區域連續壁僅剩1處，預計明天完成，經整理場地後17日即轉換至中壢火車站前方將剩餘的6處連續壁挖掘工程完成，預計5月初即可完成所有連續壁工程。

巫新煌指出，對於工程造成民眾生活困擾深感抱歉，會時時注意相關監測數據，以確保民眾財產安全，並盡量避免夜間施作高音量工項，降低施作動作時噪音，以減低對民眾生活不便。

中壢警分局表示，昨前往工地了解施工廠商有申請夜間施工證明，經警方勸導態度良好願意配合並表示會注意音量。