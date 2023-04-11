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加水站管理升級 苗栗要求投保至少1000萬元產品責任險

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣政府縣務會議今天通過加水站衛生管理自治條例修正草案，要求業者投保至少1000萬元產品責任險。記者范榮達／攝影
苗栗縣政府縣務會議今天通過加水站衛生管理自治條例修正草案，要求業者投保至少1000萬元產品責任險。記者范榮達／攝影

苗栗縣加水站林立街頭229家，苗栗縣政府縣務會議今天通過加水站衛生管理自治條例修正草案，要求業者投保至少1000萬元產品責任險，業者分擔風險，消費者健康安全也多一層保障。

苗栗縣加水站衛生管理自治條例2010年8月公布施行，縣府衛生局今天在縣務會議提案通過修正草案，將送縣議會審查，再報衛生福部核定後公告實施，加水站賴姓業者則表示，草案內容早就在做，白紙黑字明訂，業者及消費者雙贏。

草案要求加水站業者申請主管機關許可，登錄食品業者登錄平台，及投保產品責任保險，衛生局指出，食品安全衛生管理法規定，食品業投保食品安全責任保險，最低保險金額1000萬元。

此外，加水站許可有效期間3年，販售水品必須1年內水質檢驗合格證明文件，並明顯張貼，原加水站儲水及加水管線設備每6個月至少1次，草案縮短濾材或濾心清洗、更換，及管線消毒，每月至少1次檢視或維護。

衛生局指出，查驗水質不合格的加水站，草案規定必須張貼暫停使用告示，另未經許可經營加水站，新增封存設備、停止營業及限期改正處分，屆期未改善，得按次處罰。

衛生局 保險 苗栗縣

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