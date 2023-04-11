上任107天 鍾東錦首波異動6局處長 政壇人士不意外
苗栗縣長鍾東錦上任107天，今天宣布第一波局處長人事異動，4月17日生效，21局處有6人調整，副縣長鄧桂菊、秘書長陳斌山仍維持，一些政壇人士不意外，認為並沒有重大變化。
鍾東錦今天下午宣布因縣府部分局處長退休，並考量個人身體健康狀況與常態性輪調等因素，6名局處長異動，包括財政處處長蔡佳慧調任參議，財政處副處長郭春美升任處長，民政處副處長王淑馨調任財政處副處長，簡任秘書呂岸霖調任民政處副處長。
苗栗地政事務所主任賴偉君升任地政處處長，文化觀光局副局長王浩中升任勞工及青年發展處處長，簡任秘書蔡貴香調任勞工及青年發展處副處長，簡任秘書 黃國敏升任計畫處長。
行政處專員巫恒昭升任民政處長，參議黃智群調任文觀局副局長，民政處長彭基山調任參議，地政處長賴鈞敏調任簡任秘書，勞青處長彭德俊調任簡任秘書，勞青處副處長涂榮輝調任簡任秘書
鍾東錦表示，人事調動主要基於拔擢具熱情與活力的優秀人才，提供縣民更加完善的服務，並開拓更具前瞻性之縣政願景，期許局處主管們不僅在各自領域發揮專才，也能做好縣府團隊間的橫向聯繫工作。
他強調因應時代潮流變遷與數位化科技趨勢，苗栗縣必須邁入智慧化城市，才能充分提供縣民即時且適切的公共資訊與便民服務，期盼與縣府團隊攜手共同戮力以赴，展現「以民為本」的服務態度，穩定帶領鄉親邁向苗栗新願景。
一些政壇人士認為，鍾東錦是前縣長徐耀昌的接棒人，兩人是政治盟友，但兩人有些想法及施政重點不盡相同，21局處長異動6人，且多數是縣府內部人員，副縣長、秘書長等重要職務沒變，算是小幅度異動。
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