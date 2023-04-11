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申請儲能設備地方渾然不知 苗栗縣擬訂定自治條例把關

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣頭份市儲能設備場涉及未申請取得縣府同意土地使用即施工，縣府及陳情居民7日會勘。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣頭份市儲能設備場涉及未申請取得縣府同意土地使用即施工，縣府及陳情居民7日會勘。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣頭份市、苗栗市各有一場儲能設備，地方遲至違法施工才知情，縣府緊急協調台灣電力公司於業者申請併聯審查時通報列管，並擬訂自治條例加強把關，消除居民疑慮。

儲能設備是新興產業，非都市土地僅能在報編工業區，都市計畫區工業區得以「公共服務設施」或「工廠必要附屬設施」性質設置，至於業者申請設置，台電就併聯電網技術層面審查，地方機關沒有參與意見，因此頭份市、苗栗市各有一場，最近因違法施工，縣府才知情。

縣府指出，儲能業者最後一關完工申請併聯送電時，才必須審查土地管理機關土地同意書，頭份市儲能設備場未申請縣府同意即施工，縣議會副議長張淑芬等地方人士陳情，縣府等相關單位人員4月7日會勘了解，此外，苗栗市儲能設備場雖提出申請，但縣府要求補正計畫，經空照發現已完工。

2案都依都市計畫法處罰6萬元，縣府並協調台電取得共識，未來業者申請併聯審查，台電行文縣府錄案列管，縣府函請業者辦理說明會，並邀請在地公所、代表會、里長及住民出席，儲能設備送電營運前，台電併同縣府相關單位辦理竣工查驗，確認消防等安全設施。

縣府今天縣務會議，縣長鍾東錦相當重視，認為儲能設備鄉親有安全、環保等疑慮，但申請設置，地方卻渾然不知，指示縣府工商發展處協調台電，並研擬自治條例，有法源基礎加強把關。

苗栗縣頭份市儲能設備場涉及未申請取得縣府同意土地使用即施工，縣府及陳情居民7日會勘。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣頭份市儲能設備場涉及未申請取得縣府同意土地使用即施工，縣府及陳情居民7日會勘。圖／苗栗縣政府提供

台電 都市計畫 鍾東錦

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