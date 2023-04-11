西濱公路苗栗兩處路面修復及驗收 今天實施道路封閉

公路總局第二區養護工程處苗栗工務段為辦理台61西濱公路南下110K處油罐車翻覆搶災作業及台61線北上112K路基路面修復工程驗收作業，今天上午8點起至下午6點止，兩處路段南下及北上實施道路封閉，請用路人遵照現場施工標誌及人員指揮行駛。

苗栗工務段表示，上月23日北上112公里、苗栗縣白沙屯路段發生一起槽車自撞翻覆起火燃燒事故，造成路面、內線及外線護欄部分毀損，以及多處遮光板燒毀，有1支燈桿也被撞斷，今天白天道路封閉搶修。

南下封閉台61線108K+700(赤土崎匝道)至121K+600(通霄匝道)路段主線車道，原行駛於該路段之南下車輛，於台61線108K+700(赤土崎匝道)匯出，行駛平面道路或台1線，至台61線121K+600(通霄匝道)南下入口匝道再匯入主線往南行駛。

北上封閉台61線121K+600(通霄匝道)至111K+500(白沙屯匝道)路段主線車道，原行駛於該路段之北上車輛於台61線121K+600(通霄匝道)匯出，行駛平面道路或台1線，至台61線111K+500(白沙屯匝道)北上入口匝道再匯入主線往北行駛。

道路封閉期間，請用路人遵照現場施工標誌及人員指揮行駛，施工動態訊息，請收聽FM94.5警廣臺中分臺路況廣播，或查詢本局網頁訊息公告(https://www.thb.gov.tw/)及智慧化省道即時資訊服務網(https://168.thb.gov.tw/)。