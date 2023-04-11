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桃園大秘寶改善方案 藍綠營議員看法不同

聯合報／ 記者陳右豪／桃園即時報導
桃園市議會今舉行工務局工作報告，朝野議員皆對於公共工程體檢總報告提出質詢。記者陳右豪／攝影
桃園市議會今舉行工務局工作報告，朝野議員皆對於公共工程體檢總報告提出質詢。記者陳右豪／攝影

桃園市議會今舉行工務局工作報告，朝野議員皆對於公共工程體檢總報告提出質詢，議員黃婉如認為後續追加的改善經費不能打水漂，不能再爛下去，議員魏筠則認為未來工務局規劃的外審機制凌駕專業，重複咎責譁眾取寵。

市長張善政上任時，成立公共工程體檢委員會來體檢前朝公共工程的缺失，並提出改善方案，未來規劃第三方結構審查制度，來改善公共工程的品質，張善政也指出前朝開動工典禮活動過於頻繁，造成施工單位負擔，未來也會降低典禮舉辦的頻率，聚焦在工程上。

黃婉如說，工務局不該花太多的時間在開工、動土、巡視、上梁等典禮上，許多新建工程都辦了很多次，不要為了高層好大喜功，花費不必要的時間，不能夠疏忽公共工程的品質，公務人員的精神應該花在真正的工作上。

「刮別人鬍子很容易，但自己也應該要刮乾淨」，議員黃婉如提醒工務局長汪在宙，體檢報告提出的建設及北景雲工程後續的改善經費，一樣不能打水漂，應該妥善運用。

魏筠認為，未來市府要建立的外審監督機制會有法治凌駕專業的疑慮，工務局本就可以依採購法成立小組，像是平鎮停車場結構工程師已經起訴，如果外審機制來凌駕工務局專業，未來該如何咎責，根本是疊床架屋。

魏筠表示，要為工務局長抱屈，未來就是外審小組凌駕工務局的專業，成立小組的行為就像是為了譁眾取寵而重複咎責，外審機制根本就是不信任工務局的專業。

工務局長汪在宙回應，體檢報告指出的工程及北景雲工程的缺失後續都會陸續改善，未來針對類似的案件都會要求做結構外審，預計4月底會發包，與採購法規定的不同，工務局自己的部分，工務局自己做。

汪在宙指出，也會做好工程檢核表，檢核公共工程的設備及設施是否符合需求，合約內容是否清楚明瞭，並加強承包廠商財務的審查。而對於開工啟動典禮，規模都已經減少，目前新市府上任至今，只舉辦了3場。

議員 張善政 桃園

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