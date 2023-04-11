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竹市將下修70戶以上社區申請垃圾子車 6月試辦上路

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市現行只針對100戶以上大型社區協助垃圾廚餘收運，因應新興社區建案增加，市府環保局今年下修70戶以上社區適用。記者張裕珍／攝影
新竹市現行只針對100戶以上大型社區協助垃圾廚餘收運，因應新興社區建案增加，市府環保局今年下修70戶以上社區適用。記者張裕珍／攝影

新竹市現行只針對100戶以上大型社區協助垃圾廚餘收運，因應新興社區建案增加，市府環保局今年下修70戶以上社區適用，住戶激增的金雅重劃區也將增設定時、定點的垃圾收運路線，6月上路。有議員不解70戶的標準何在？市府環保局說明此為試辦計畫，後續將視申請、運作狀況，再行評估。

新竹市北區金雅重劃區為新興社區，近年公寓大樓、透天社區增加帶動住戶成長，但過去沒有駛入金雅重劃區內垃圾清運路線，就近可運用的垃圾清運路線時間為早上、下午，住戶倒垃圾不便，引來民怨，也有不少議員向市府提案，要求調整清運模式。

市長高虹安上任後指示環保局加速執行相關方案，最近拍板因應中型社區與金雅重劃區的垃圾清運作業人力委外的試辦計畫。除了放寬新竹市70戶以上、未及100戶的中型社區，可向環保局申請垃圾子車及廚餘收運，其中針對金雅重劃區確定將新增垃圾沿線收運路線，6月試辦上路。

不過，民進黨籍議員楊玲宜認為，以金雅重劃區來說多為中小型社區，不乏50到60戶的社區大樓，依據市府新政策依舊無法申請垃圾子車，「看得到卻用不到」，要求市府說明清楚，這70戶的高門檻原則是依據什麼原則、數據而訂定？

國民黨議員吳旭豐表示，金雅重劃區多為中型社區，前市府規定得要100戶以上才可申請子母車，他的父親前議員吳青山就有多次向環保局建議下修，自己上任後持續追蹤，很欣慰新市府願意正視這個問題，他也將持續爭取，希望適用戶數逐步下修。

時代力量市議員林彥甫說，社區委外處理垃圾，常會因為需要累積一定數量才會收取，反而衍生異味髒亂，樂見市府放寬增設垃圾子母車的社區戶數門檻，但此計畫為委外性質，仍盼環保局增加預算補足人力，避免因委外不順或經費不足而中斷服務。

市府環保局說明，全新竹市70戶以上、未及100戶約250個社區，目前尚無社區提出申請，若收到申請，將會派員到社區實地評估設置子車桶位置及垃圾車收運地點。未來會視社區申請以及6月試辦上路後的運作情形，評估是否再調整下修社區戶數門檻。

新竹市清運人力目前約426人，環保局也說明，近年若有人員退休，都會對外招考補齊，但近年新竹市新興社區增加、業務繁重，目前已經正在積極爭取增補清運人力。

重劃區 新竹 議員

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