竹市中正市場BOT案 業者欠租金遭判歸還建物

新竹市議員劉康彥今天表示，中正市場是竹市首座BOT市場，因業者積欠市府租金等，前新竹市長林智堅與業者終止契約關係並提告，新竹地方法院判業者須將市場所有權及建物還給市府。

民進黨新竹市議員劉康彥在臉書表示，中正市場業者因積欠市府租金，過去更以中正市場向銀行申請融資新台幣4億多，後因無力償還，被市府終止契約，且由市府強制介入接管。

劉康彥說，新竹地方法院日前判處結果是業者須將中正市場的所有權及建物還給新竹市政府，同時，也須塗銷土地及建物的「最高限額抵押權」登記和「地上權」登記。

劉康彥表示，中正市場為新竹市第一座「示範市場綜合大樓興建營運移轉（BOT）案」，是在前市長許明財任內，民國102年6月13日簽約，但業者與市府簽約後隔年未依合約按時繳租金、定額權利金及營運權利金等。

劉康彥指出，而在林智堅接手後決定與業者終止契約，並強制介入接管中正市場，捍衛公有土地和財產，並透過官司盼依合約拿回歸屬市府。

他說，當時在市府接管後保障攤商的權益，並引進全聯福利中心進駐、停車場、風采餐廳等複合式使用。此案仍可上訴。

劉康彥表示，中正市場至今仍維持基本運作，並發揮其靠近市區的地利功能，符合BOT案提升公共服務水準的核心價值。

新竹市政府透過新聞資料表示，中正市場經市府強制介入接管後，除保障攤商的權益，也讓中正市場發揮應有的功效，會持續活化市場的功能，減少市府的損失。