網友質疑粉專留言遭刪除 竹市府：隱藏不理性內容

竹市府日前在粉專貼文說明市政建設動工相關新聞，網友質疑不同意見的留言會被刪除。竹市府今天表示，因部分內容涉及不理性、有爭議，基於理性討論先隱藏，以免引起衝突。

新竹市政府臉書（Facebook）粉絲專頁日前貼文說明新竹國小附設幼兒園及振興市民活動中心動工的相關新聞時，不少網友湧入留言表示，前人種樹、後人乘涼，感謝前新竹市長林智堅的努力，並指稱此感謝的留言若被刪除粉專就是一言堂。

另有網友留言指出，新竹市政府應針對一直刪除留言的行為給個解釋。

對此，新竹市政府向中央社記者表示，市府粉專小編在管理時相當尊重網友的留言，即便常會出現「空帳號」湧入，小編也會尊重其發言。

竹市府指出，但有些涉及人身攻擊、不理性內容，或是具爭議的話語，基於理性討論會先隱藏，避免可能引起網路兩造相互攻訐而讓網友不小心受害或受到影響，但不會刪除留言。

對於網友的提問，竹市府表示，粉專小編都會有耐性地回覆，期盼有更多良性互動，仍感謝網友的建議，共同為新竹的未來努力。