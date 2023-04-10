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元智大學、桃醫合作利用機器人送物資 證實降低染疫風險

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
元智大學與桃園醫院疫情期間合作，利用temi機器人協助醫護降低感染風險合影。圖／元智大學提供
元智大學與桃園醫院疫情期間合作，利用temi機器人協助醫護降低感染風險合影。圖／元智大學提供

元智大學工業工程與管理系副教授林瑞豐與衛福部桃園醫院感染科主治醫師陳正斌合作，疫情期間利用temi機器人協助護理人員運送物資，有效降低隔離病房接觸外界感染風險，林瑞豐今天下午表示，未來規畫temi機器人結合AI語音與影像技術，與病人或陪伴親友對答，智慧辨別病人身心狀態。

新冠肺炎疫情期間，林瑞豐帶領元智工管系學生運用所學使用temi Center進行機器人相關指令編輯與設計，協助桃園醫師與護理人員使用APP各項操控，利用temi機器人，協助護理人員運送物資，減少隔離病房與外界接觸，降低感染風險。

林瑞豐說，temi機器人幫助護理人員運送各種物資，機器人進出隔離區，只要使用沾有消毒酒精棉布快速消毒即可，降低感染風險，也讓護理師有更多時間照顧病人降低感染和耗用防疫物資，未來規畫temi機器人與病人或陪伴親友對答、關心病情，結合AI語音與影像技術，可智慧辨別病人身心狀態。

元智工管系學生使用手機APP及電腦編輯指令，疫情期間指揮temi機器人送物資降低感染。圖／元智大學提供
元智工管系學生使用手機APP及電腦編輯指令，疫情期間指揮temi機器人送物資降低感染。圖／元智大學提供
衛福部桃園醫院感染科主治醫師陳正斌（左）與護師疫情期間，設定temi機器人移動降低病人感染風險。圖／元智大學提供
衛福部桃園醫院感染科主治醫師陳正斌（左）與護師疫情期間，設定temi機器人移動降低病人感染風險。圖／元智大學提供

隔離 元智大學 醫師

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