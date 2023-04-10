桃園龍岡米干節移回忠貞商圈 地方憂交通雪上加霜

桃園龍岡米干節即將在22日登場，過去5年活動場地都選在龍岡大操場，今年則移回忠貞商圈打造異域風貌。不過在地議員憂心，忠貞老城區3條聯外道路都路幅狹窄，恐加劇塞車問題。市府觀旅局則強調今年米干節首重周邊交通，相關交通管制措施都會做好。

龍岡米干節睽違5年回歸龍岡魅力金三角商圈舉辦，活動日期從22日開始到5月1日，首周以緬泰傳統活動「潑水祈福」為主題，第2周則有雲南少數民族的「火把求吉」活動，停辦二年的長街宴也將回歸，25日至28日則推出限量深度的文化體驗。

不過，議員舒翠玲表示，新市府決定將活動拉回商圈，在地居民都很憂心，尤其平鎮區龍美路僅雙向單線道，平時通往龍岡路幹道綠燈只夠讓3至4部車通過，附近的龍東、新生路路幅也相當狹窄，塞車早已是日常，希望市府重視居民心聲，不要發展觀光不成，還讓在地交通雪上加霜。

議員陳韋曄說，根據往年經驗，就算在龍岡大操場舉辦，附近停車和交通管制仍然非常擁擠，遑論今年移師商圈，呼籲觀旅局增加管制人力、降低住民困擾。

觀旅局長周柏吟表示，第一層為徒步區，僅開放居民憑證進入。第二層疏導管制區，會場周邊與重要路段全面禁止停車，進入忠貞巷弄重要路口設有7處攔截點，指引外來車輛進入住宅巷弄，遊客車輛全停放龍岡大操場。

周柏吟說，第三層則控制主要幹道號誌，避免大溪、平鎮、中壢和八德方向車輛回堵，希望藉由這次的交通規畫模式從示範變成常態，成為未來新的交通疏導模式，協助在地解決假日交通問題。