桃園捷運A21站首座街舞空間啟用 早7晚9免費開放秀舞技
台北捷運有開放街頭藝人表演空間，桃捷A21環北站打造桃園青少年熱血街舞空間，桃園市長張善政今天下午按鈕主持A21環北站街舞空間開幕，他說，該站街舞空間就是要讓喜歡表現才華、創意的年輕人路過技癢秀二下，也許就被星探發掘一舉躍上舞台。
桃捷A21環北站打造桃園市捷運站「Dancing A21」第一個街舞空間，由張善政、主持按鈕宣布啟用，位於A21環北站地下1樓、手扶梯旁的16.7公尺空間，設置L型落地鏡子，提供年輕人優質的練舞空間，曾獲全國熱舞二連霸的啟英高中表演藝術科學生，第一個表演精彩街舞試身手。
張善政表示，桃園是全台最年輕城市，理應要給年輕人更多活動展現自己才華的空間，捷運站就是最好地點，A21站街舞空間就是要提供年輕人表現才華、創意的空間，年輕人路過心血來潮，可以秀一秀自己才華和創意，讓路經市民觀賞，說不定被星探發掘，就可躍上舞台表演，期待年輕人好好利用這個空間，舞出桃園活力。
桃捷董事長沈志藏表示，目前機捷線分別在新北市A5泰山站及桃園市A21環北站，開設2個街舞空間，A21環北站街舞空間環境整潔、空間視線明亮，配有洗手間、置物櫃、飲水機、販賣機設施，每天上午7時到晚上9時免費開放，採先到者申請優先使用，無需事先申請。
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