球迷羨慕！楊文科同框林襄推新竹旅遊 秘境做瑜珈享芬多精

新竹縣政府推「新竹走走」全新4條旅遊路線，新竹縣長楊文科特別邀請啦啦隊女神林襄和雅涵來到他的故鄉，體驗峨眉茶鄉之旅，並相約在峨眉大地農場做瑜珈，在專業瑜珈老師指導下，放鬆身心靈，吸收森林芬多精，一同探訪隱藏於在山林間的秘境農場，感受峨眉獨特魅力。

大地農場總面積約68公頃，相當於3個大安森林公園，農場主40餘年堅持不灑農藥、不施肥，讓萬物回歸自然，成功復育生態，園區直到前年才開放。園區時常安排生態導覽，帶領旅客漫步山林間，以不同的方式認識、觸摸自然，享受著自然山林的時光。

楊文科說，他對林襄在經典賽應援的賣力表現印象深刻，能夠和兩位啦啦隊女神一起體驗峨眉的自然，真的非常棒，他一定盡地主之誼，展現客家人好客的精神，讓她們感受到新竹縣的美好。同時也邀請兩人到全中運為選手加油。

林襄說，從繁華都市來到山林間做瑜珈，可以舒緩平時緊繃的情緒。雅涵說，很高興在縣長的故鄉喝到十分回甘的東方美人茶，還有看到世界最高的彌勒佛與漂亮的細茅埔吊橋。

竹縣交旅處說明，這次四條路線分別為竹北走走、橫山走走、峨眉走走和五峰走走，四個地方分別都有不同的味道主題，例如峨眉是東方美人茶的味道最具代表性，聞到茶香，就知道來到峨眉。四個地方各自以自身主題味道，製作了精美的風味鹽。

竹縣交旅處推薦百年富興老茶廠，遊客可以認識昔日茶廠及峨眉的茶金風光歲月，由第四代曾老闆親自沏上一壺茶，以「奉茶」傳遞客家人的待客之道，帶領遊客品嘗東方美人茶天然自帶的熟果香與花蜜香。

交旅處提到，4條路線共34團，目前部分路線還有名額，可請上新竹縣旅遊網https://travel.hsinchu.gov.tw/查詢。