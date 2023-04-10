反生命園區遭批未替縣民想 徐欣瑩駁新竹縣府只針對她攻擊

新竹縣政府上周六在新豐鄉舉辦生命園區說明會，新竹縣民政處長賴江海今天於縣務會報中點名前立委徐欣瑩「沒有為全縣縣民的利益設想，只為自己的」。對此，徐欣瑩今天下午回應，「不敢相信，當天所有出席的政治人物都反對，為什麼偏偏只針對一個目前沒有任何公職身份的徐欣瑩做攻擊？！這是有什麼陰謀嗎？」

徐欣瑩上周六在說明會上認為竹縣沒有迫切需要蓋生命園區，並當場簽下「政治人物反縣立生命園區承諾書」，賴江海今天公開說，他認為政治人物不應該是這種高位，應該全面性考量，不能當場討好少部分民眾，應該要正反兩面都講。

對此，徐欣瑩今天下午反駁，「她從政以來所做所為都是為了民眾，身為民意代表傾聽民意，捍衛民意並且反映民意，哪裡是為了自己？」

她指出，新竹縣內的火化爐還有許多沒有開沒有使用的，為什麼需要增設？舉例來說：公立幼托幼兒園不足，政府都可以採取公私協力的方式，為什麼一個目前沒有迫切設立需求的嫌惡設施不能採取公私協力的方式？新竹縣政府可以花30億甚至更多去蓋一個造成人民恐懼憤怒與不滿的生命園區，為什麼不花30億或更多的經費去興建公立幼托或幼兒園？

其次，新竹縣政府不斷表達，設立生命園區是為了照顧弱勢，以及讓縣民能夠有比目前到其他縣市更優惠的價格，但她認為不需要花30億，且設立之後，可能還要面對打不平要虧損問題。