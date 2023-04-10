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「班班有冷氣」排擠修廁所停辦 苗栗今獲70間翻新補助
行政院近年力推「班班有冷氣」計畫，導致中小學老舊廁所整修停辦二年多了，被質疑是排擠基層學校建設經費的始作俑者；不過，苗栗縣政府教育處則表示，或許陰錯陽差，當初規畫的老舊廁所修繕與改建工程，在人力、物料雙漲情況下，也難以發包出去，但現今卻獲上級全額補助，也算是美事一樁。
上月初，立委陳超明與國教署官員曾赴苗栗海線竹南、通霄、苑裡多所學校會勘，當時國教署同意補助5間學校老舊廁所整修經費1739萬元，預計改善21間廁所，藉由改善廁所軟硬體設施同時，也融入在地特色，讓廁所環境更加友善且具美感。
縣府教育處副處長徐建男表示，「班班有冷氣」與老舊廁所改建經費來源不一樣，一個是前瞻計畫，一個是一般性工程款項，並無經費排擠效應產生。且今年度國教署是全額補助5000多萬，讓縣內12間國中、小，共70間老舊廁所的得以修繕或改建。
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