全中運4月22日在新竹縣開幕 4大亮點搶先看

2023年全中運開幕典禮將於4月22日在新竹縣體育館登場，主辦單位全中運執委會邀請當代表演藝術家張逸軍領銜籌畫，帶領450多位學子與表演者，集結多元文化呈現開幕式，將為全中運帶來媲美國際級的舞台劇「風起竹縣，迎向未來」，邀請全國民眾來到竹縣共襄盛舉。

新竹縣長楊文科說，新竹縣幅員廣闊擁有不同族裔的人，呈現共榮、共好、共生的多元族群包容力與生命力，這次集結多元文化呈現開幕式「一覽大霸尖山，小天下」、「一品東方美人，亙古今」、「一曲四月望雨，動人心」，及「一展科技大才，創世紀」四大亮點，開幕表演集結新竹指標大霸尖山、東方美人茶、台灣歌謠之父鄧雨賢組曲等多元文化意象，會旗進場以全景投影視覺效果，將舞台渲染成一座智慧科技文化城，歡迎全國民眾蒞臨竹縣盛事。

舞台整體設計擁有高10公尺的山景布幕及大型地面投影，以新竹縣13個鄉鎮市描繪一座山頂輪廓，由前至後，層層漸高，以山丘、丘陵為主而設計的舞台概念，演員在山與山之間通道高台表演穿梭，不同山形背板可藉由機關變換成演出場景輪廓意象式主題，並可成為投影媒介，讓舞台背景變化多端，使表演更加精彩。

導演張逸軍說，從2月開始執行服裝造型及音樂規劃設計，並安排種子老師在各校排練，至今大致排演順利，對演出團隊有很大的信心。

張逸軍提到，暖場嘉賓邀請鄧雨賢音樂文化協會藝術總監華姵帶來鄧雨賢組曲，其中表演節目結合泰雅之聲、錦屏國小合唱團、光明國小弦樂團及200多人舞蹈呈現「一覽大霸尖山，小天下」，透過投影動畫呈現大洪水磅礡特效。將賽夏族與泰雅族傳統神話融入當代演繹，表現出人與自然共好共存在新竹縣這塊土地上的生活歷史。

另外「一品東方美人，亙古今」，透過投影動畫重現當年閩、粵兩籍族人共同興建金廣福歷史場景，邀請客家金曲歌王謝宇威獻聲，也為呈現延續演繹當代製茶業，邀請峨眉在地返鄉青農透過教導孩子如何製作東方美人茶工序使孩子運用茶席及採茶動作等融入表演，盼融入風土美學更加具有學習不同文化角度意義。