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上山體驗假日農夫 苗栗張姓兄弟拍到石虎
苗栗縣造橋鄉一對張姓兄弟，在自家山區種菜體驗假日農夫之餘，架設生態攝影機，想要了解並拍攝山區動物生態，沒想到竟然拍到當地耆老紛傳中的石虎蹤跡，讓他們開心不已。
張姓兄弟指出，這片山林是多年前法拍而來，2年前開始利用假日上山開墾種植山蘇等蔬菜，因為聽聞老一輩人說這裡曾有石虎出沒，好奇心驅使，開始架設攝影機，結果經常拍到山羌、竹雞，偶爾也有穿山甲，白鼻心、藍腹鷴等野生動物入鏡，甚至也曾拍到不肖獵人埋設山豬吊陷阱捕抓動物，然後將陷阱拆除移交警方處理。
直到今年2月間，首度拍攝到1隻石虎，也證實老輩人口中「以前這裡也有石虎」的傳聞。苗栗縣政府農業處自然生態保育科長張葦表示，生態監測獎勵金是要農民提出申請，確認農地沒噴藥，其種植的農產品也未檢出農藥，才可申領1萬元獎金，但張姓兄弟是自行在農地架設紅外線攝影機，捕抓到石虎身影，並未達到生態給付獎勵構成要件。
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