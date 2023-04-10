上山體驗假日農夫 苗栗張姓兄弟拍到石虎

苗栗縣造橋鄉一對張姓兄弟，在自家山區種菜體驗假日農夫之餘，架設生態攝影機，想要了解並拍攝山區動物生態，沒想到竟然拍到當地耆老紛傳中的石虎蹤跡，讓他們開心不已。

張姓兄弟指出，這片山林是多年前法拍而來，2年前開始利用假日上山開墾種植山蘇等蔬菜，因為聽聞老一輩人說這裡曾有石虎出沒，好奇心驅使，開始架設攝影機，結果經常拍到山羌、竹雞，偶爾也有穿山甲，白鼻心、藍腹鷴等野生動物入鏡，甚至也曾拍到不肖獵人埋設山豬吊陷阱捕抓動物，然後將陷阱拆除移交警方處理。